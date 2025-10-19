Zaposleni s pomočjo umetne inteligence prihranijo dve delovni uri na dan

Zaposleni ob krepitvi uporabe orodij umetne inteligence v povprečju poročajo o prihranku dveh ur na dan, kar je za eno uro več kot lani, kažejo izsledki raziskave skupine Adecco. A kot ugotavljajo, se te zaznave povečanja produktivnosti pogosto ne ujemajo z realnostjo v številnih organizacijah.

Kot so zapisali v ta teden objavljenem poročilu o svetovni delovni sili prihodnosti, zaposleni menijo, da prihranjeni čas uporabljajo za izboljšanje svojih sposobnosti in opravljanje pomembnejšega dela. A kot izpostavljajo, se tri najpomembnejša področja, na katerih se je sprostil čas - strateško razmišljanje, preverjanje kvalitete dela in izboljšanje svojih veščin -, še ne morejo pretvoriti v merljiv učinek na poslovanje.

Umetni inteligenci bolj zaupajo

Med ključnimi ugotovitvami raziskave so izpostavili tudi povečanje zaupanja v orodja umetne inteligence. 71 odstotkov anketirancev je navedlo, da jih nič ne omejuje pri tem, da bi več uporabljali umetno inteligenco. Leto prej je bil ta delež pri 19 odstotkih.

Raziskava je zajemala 37.500 zaposlenih iz 21 industrij in 31 držav, med njimi tudi 370 posameznikov iz Slovenije. Izvedena je bila prek spleta med letošnjim avgustom junijem in avgustom.

Zaposleni v Sloveniji na podlagi raziskave na račun umetne inteligence v povprečju prihranijo 97 minut na dan. Pri tem jih 80 odstotkov pričakuje, da bo umetna inteligenca ustvarila nova delovna mesta, 73 odstotkov jih predvideva preoblikovanje obstoječih delovnih mest, 38 odstotkov zaposlenih pa skrbi izguba zaposlitve, so navedli.

Vsakdanja realnost

»Da bi zgradili resnično pripravljeno delovno silo za prihodnost, morajo delodajalci zagotoviti jasnost o tem, kako se bodo vloge razvijale in katere veščine bodo najbolj pomembne,« je izsledke raziskave komentirala direktorica kadrovske službe skupine Adecco Daniela Seabrook.

Kot izhaja iz raziskave, 61 odstotkov slovenskih anketirancev pričakuje, da bo njihov delodajalec v naslednjih 12 mesecih v delovni proces vključil t. i. agenta umetne inteligence.

»Umetna inteligenca je danes vsakdanja realnost, delavci pa so vse bolj optimistični glede njenega potenciala. Vendar tehnologija sama po sebi ni dovolj za spodbujanje sprememb - ljudje ostajajo v središču vsake preobrazbe,« je dejal izvršni direktor skupine Adecco Denis Machuel.

Podjetja morajo zagotoviti, da imajo zaposleni zaupanje in znanje, da se lahko smiselno ukvarjajo z umetno inteligenco, je še poudaril.