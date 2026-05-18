Zaradi ebole evakuirajo tujce! Prvi znaki okužbe že pri ameriških državljanih

Kot smo že poročali, je v Demokratični republiki Kongo izbruhnila ebola. Zaradi hitrega širjenja virusa v Kongu in Ugandi ter vedno večjega strahu pred obsežnejšim izbruhom zdaj iz vzhodne in osrednje Afrike evakuirajo tuje državljane, ki so bili izpostavljeni nevarnemu virusu. Med njimi je najmanj šest Američanov, ki so bili v stiku z virusom v DR Kongo, pri čemer naj bi se pri enem že pojavili določeni simptomi. Ameriške oblasti si zato mrzlično prizadevajo umakniti svoje državljane z ogroženih območij; po nekaterih podatkih naj bi jih prepeljali na opazovanje in zdravljenje v vojaško bazo v Nemčiji. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je potrdil sodelovanje pri koordinaciji varnega umika manjše skupine Američanov, vendar uradniki niso razkrili, ali je bil kdo med njimi dejansko pozitiven na testiranju.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi trenutnih razmer izbruh že razglasila za izredne razmere. Ker število obolelih v osrednji Afriki še naprej raste, WHO opozarja, da bi bil izbruh lahko v resnici bistveno večji od tistega, kar trenutno zaznavajo in poročajo. V vzhodnem delu Konga se bojijo, da je bolezen zahtevala že skoraj 90 življenj, zabeležili pa so več kot 330 sumov okužb. O dveh potrjenih primerih in eni smrti poročajo tudi iz sosednje Ugande.

Pod mikroskopom: Digitalno obarvan posnetek vrstičnega elektronskega mikroskopa prikazuje številne nitaste delce virusa ebole (v zeleni barvi), kako brstijo iz kronično okužene celice VERO E6 (v oranžni barvi). Slika je posneta pod 25.000-kratno povečavo. FOTO: Handout. Reuters

Najnovejši izbruh povzroča redek sev ebole bundibugyo, ki velja za eno najbolj smrtonosnih oblik tega virusa. Zanj trenutno ni odobrenih cepiv ali zdravil, strokovnjaki pa ocenjujejo, da lahko terja življenje do polovice okuženih. Šef WHO dr.je opozoril, da glede dejanskega števila okužb in celotnega obsega širjenja virusa še vedno obstajajo precejšnje nejasnosti. Bolezen je izbruhnila aprila v provinci Ituri na vzhodu Konga, kjer so glavna žarišča postala rudarska mesta, med njimi Mongwalu in Rwampara. En potrjen primer so že zaznali v prestolnici Kinšasa, ki šteje več kot 17 milijonov prebivalcev, kar sproža resne bojazni pred širjenjem bolezni na širše območje. Tudi Uganda je potrdila primere okužb, ki so povezani s potniki, ki so prečkali mejo iz Konga.

Po oceni WHO trenutna varnostna kriza na vzhodu Konga, velika fluktuacija prebivalstva in šibek zdravstveni sistem močno povečujejo tveganje za regionalno širjenje. Virus se prenaša s telesnimi tekočinami, vključno s krvjo, izbljuvki in blatom, okužba pa je možna tudi preko kontaminiranih površin ali ob stiku s telesi umrlih med pogrebi. Simptomi se sprva kažejo kot povišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in izčrpanost, kasneje pa napredujejo v bruhanje, drisko, odpoved organov ter v hudih primerih v notranje in zunanje krvavitve. WHO je sosednje države že pozvala k okrepitvi nadzora na mejah in spremljanju bolezni, obenem pa dodala, da zapiranje meja ali prekinitev trgovanja nimata znanstvene podlage.