OKOLICA NI VARNA

Zaradi hudega požara v stolpnici Vjesnika pridržana mlajša oseba, statik opozarja: lahko se poruši! (FOTO)

V stolpnici so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi znameniti stripi, med njimi Alan Ford.
Ogenj je povsem uničil zdaj zapuščeno poslovno zgradbo. FOTO: Darko Tomas Cropix

Ogenj je povsem uničil zdaj zapuščeno poslovno zgradbo. FOTO: Darko Tomas Cropix

Ogenj je v zgodnjih urah 18. novembra 2025 zajel več nadstropij zagrebškega nebotičnika Vjesnik – modernistične stolpnice iz 70. let, v kateri so nekoč domovali znameniti hrvaški časopisi. FOTO: Stringer Afp

Ogenj je v zgodnjih urah 18. novembra 2025 zajel več nadstropij zagrebškega nebotičnika Vjesnik – modernistične stolpnice iz 70. let, v kateri so nekoč domovali znameniti hrvaški časopisi. FOTO: Stringer Afp

Pogorel je Vjesnikov nebotičnik, zgrajen leta 1972. FOTO: Damir Krajač/cropix

Pogorel je Vjesnikov nebotičnik, zgrajen leta 1972. FOTO: Damir Krajač/cropix

Na kraju je posredovalo 93 gasilcev s 30 vozili. Požar, ki je izbruhnil večer prej, ni zahteval žrtev, njegov vzrok pa ostaja neznan. FOTO: Stringer Afp

Na kraju je posredovalo 93 gasilcev s 30 vozili. Požar, ki je izbruhnil večer prej, ni zahteval žrtev, njegov vzrok pa ostaja neznan. FOTO: Stringer Afp

FOTO: Gasilska Postaja Zagreb/facebook

FOTO: Gasilska Postaja Zagreb/facebook

Ogenj je povsem uničil zdaj zapuščeno poslovno zgradbo. FOTO: Darko Tomas Cropix
Ogenj je v zgodnjih urah 18. novembra 2025 zajel več nadstropij zagrebškega nebotičnika Vjesnik – modernistične stolpnice iz 70. let, v kateri so nekoč domovali znameniti hrvaški časopisi. FOTO: Stringer Afp
Pogorel je Vjesnikov nebotičnik, zgrajen leta 1972. FOTO: Damir Krajač/cropix
Na kraju je posredovalo 93 gasilcev s 30 vozili. Požar, ki je izbruhnil večer prej, ni zahteval žrtev, njegov vzrok pa ostaja neznan. FOTO: Stringer Afp
FOTO: Gasilska Postaja Zagreb/facebook
STA, N. P.
 20. 11. 2025 | 10:29
 20. 11. 2025 | 10:29
3:20
Policija je v zvezi s požarom, ki je v začetku tedna popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, pridržala mlajšo osebo, več jih preiskuje, so danes sporočili iz zagrebške policijske uprave. Ceste okoli stolpnice so iz varnostnih razlogov še vedno zaprte za promet, prav tako nihče ne sme vstopati v stavbo.

Požar v 16-nadstropni stolpnici na zagrebški Slavonski aveniji je izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri. Vzrok zanj še ni znan.

V centru mesta zagorela časopisna hiša, gasilce so umaknili iz notranjosti (FOTO in VIDEO)

FOTO: Gasilska Postaja Zagreb/facebook
FOTO: Gasilska Postaja Zagreb/facebook
Zagrebška policija je danes potrdila, da v zvezi s požarom preiskuje več mlajših oseb. Eno od njih so pridržali in proti njej sprožili kriminalistično preiskavo.

Dodatne informacije bo policija posredovala, takoj ko bo mogoče, pri čemer je po njihovih navedbah v ospredju učinkovitost preiskave. Kot so pojasnili, javna objava informacij o dogodku namreč lahko oteži delo policije in omogoči, da občutljive informacije pridejo do tistih, ki jih je treba zajeti v preiskavo, sploh v njeni začetni fazi.

Objekt ni varen, vstop prepovedan

Gasilci so v torek zvečer po celodnevnem gašenju iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Statiki so nato v sredo opravili pregled stavbe in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v naslednjih dneh.

Vstop v stavbo tako ostaja prepovedan, prav tako tudi promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje na enem od najprometnejših delov Zagreba.

Statik Juraj Pojatin je davi na hrvaški javni radioteleviziji HRT dejal, da je sredin pregled potrdil sume, da je stavba hudo poškodovana: »Najnevarnejše so poškodbe na stebrih, saj ti nosijo celotno zgradbo in vsa nadstropja nad njimi. Gre večinoma za razpoke, na katere smo naleteli, kar v določeni meri kaže na delno odpovedovanje stebrov, to pa je povsem jasen znak zelo resne konstrukcijske poškodbe,« je pojasnil.

Ogenj je v zgodnjih urah 18. novembra 2025 zajel več nadstropij zagrebškega nebotičnika Vjesnik – modernistične stolpnice iz 70. let, v kateri so nekoč domovali znameniti hrvaški časopisi. FOTO: Stringer Afp
Ogenj je v zgodnjih urah 18. novembra 2025 zajel več nadstropij zagrebškega nebotičnika Vjesnik – modernistične stolpnice iz 70. let, v kateri so nekoč domovali znameniti hrvaški časopisi. FOTO: Stringer Afp

Da bi se stolpnica popolnoma zrušila, je po njegovih besedah malo verjetno, a možnost vseeno obstaja. Pojasnil je tudi, da bi se stavba v primeru zrušitve sesedla navznoter ali na zunaj. »Žal je mogoče vse. Ne izključujemo nobene možnosti,« je povedal in dodal, da bi bil radij nevarnosti v primeru zrušitve vsaj tolikšen, kot je višina stavbe.

Pomembna ikona mesta

67 metrov visoki nebotičnik Vjesnika je bil eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njem so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford.

Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi pa so jo začeli leta 1963. Mediji in novinarji so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.

Pogorel je Vjesnikov nebotičnik, zgrajen leta 1972. FOTO: Damir Krajač/cropix
Pogorel je Vjesnikov nebotičnik, zgrajen leta 1972. FOTO: Damir Krajač/cropix
Na kraju je posredovalo 93 gasilcev s 30 vozili. Požar, ki je izbruhnil večer prej, ni zahteval žrtev, njegov vzrok pa ostaja neznan. FOTO: Stringer Afp
Na kraju je posredovalo 93 gasilcev s 30 vozili. Požar, ki je izbruhnil večer prej, ni zahteval žrtev, njegov vzrok pa ostaja neznan. FOTO: Stringer Afp

