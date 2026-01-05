Zaradi mraza so zeleni legvani popadali z dreves

Ameriško zvezno državo Florida, za katero je znano, da imajo sonca in vročine na pretek, je tik ob koncu minulega leta zajel nenavadno hud mraz. Na silvestrovo so tam namerili le slabe štiri stopinje Celzija, kar ni bilo neprijetno le za tamkajšnje prebivalce, ampak tudi za živali. Z dreves na jugu te ameriške zvezne države so tako kot okamneli popadali številni zeleni legvani. Meteorolog Matt Devitt je na spletu objavil fotografijo svetlo zelenega legvana, ki je negibno ležal na travi v kraju Fort Myers, potem ko je padel z drevesa. Na podobne prizore so naleteli tudi prebivalci več sto kilometrov oddaljenega Miamija; tam je meteorolog Dylan Federico delil videoposnetek negibnega legvana, ki se je med nočnim zmrzovanjem mlahavo oklepal ograje. »V Miamiju imamo zmrznjene legvane!« je opozoril Federico.

Za legvane je značilno, da se pri uravnavanju telesne temperature zanašajo na zunanjo toploto. Ko živo srebro pade na štiri stopinje Celzija, se njihov metabolizem močno upočasni, zaradi česar pogosto postanejo negibni. In ker počivajo na drevesih, mišice pa jim otrdijo, lahko izgubijo oprijem in padejo na tla, včasih z višine več metrov. Strokovnjaki so zato domačine pozvali, naj ne domnevajo, da so živali poginile. V mnogo primerih si namreč ti plazilci opomorejo, ko se temperature dvignejo in sončna svetloba ogreje njihova telesa. Po navadi se to zgodi v nekaj urah.

Na sončni Floridi že dolgo niso imeli takšnega mraza. FOTO: Fotoguy22/getty images

Florida je zabeležila najnižje temperature v več kot dveh desetletjih.

Hladna fronta, ki je konec lanskega leta zajela Florido, je tja prinesla najhladnejši silvestrski večer v približno 25 letih. Osrednja Florida je zabeležila najnižje temperature ob koncu leta v več kot dveh desetletjih. Tokratno dogajanje z legvani je v državi spet sprožilo razpravo glede njih. Gre namreč za invazivno vrsto, ki je pred desetletji na Florido prišla prek trgovine z živalmi. Največ težav z njimi, in sicer zaradi uničevanja zelene in vodne krajine, imajo na jugu države.