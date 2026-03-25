Zaradi navala vplivnežev med cvetoče češnje najeli varnostnike

Na začetku pomladi se lična londonska četrt Notting Hill odene v barve, zacvetijo vrtovi pred hišami. Očarljivi cvetovi privabljajo množice občudovalcev, zadnja leta pa tudi spletnih vplivnežev. Prav ti vse bolj jezijo tamkajšnje petičneže in nekateri lastniki celo najemajo varnostnike, da bi zaščitili svojo zasebnost. Razjarjenost pa v tem primeru ni le muha premožnih. Kot razkrivajo posnetki s TikToka in Instagrama, skupine obiskovalcev pogosto blokirajo ceste in pločnike, medtem ko pozirajo za fotografije. Nekateri plezajo po vrtnih zidovih ali uporabljajo stopnice in ograje zasebnih hiš kot kuliso za popoln kader. Po navedbah britanskih medijev so domačini ogorčeni, saj se morajo do lastnih vhodnih vrat včasih prebijati skozi množico ljudi.

Najbolj izpostavljena je ulica Stanley Crescent, kjer navdušuje cvetoča češnja. Vsako leto tja romajo trume ljudi – nekateri z mobilnimi telefoni, drugi s profesionalno opremo in celo kovčki z oblačili za fotografiranje. Domačini opozarjajo, da je letos obisk največji doslej in da se prizori ponavljajo iz dneva v dan. Nič čudnega, torej, da so lastniki ene najbolj fotografiranih hiš ukrepali. Pred posestjo stoji varnostnica, ki nadzira dogajanje in po potrebi prepreči dostop preveč zagnanim. Drugod so šli še dlje, stanovalci so celo prebarvali svoje znamenite barvite hiše v črno, da bi odvrnili vplivneže.

No, vsi pa le niso jezni: 80-letni upokojeni modni oblikovalec Peter Lee, ki v soseski živi že skoraj pol stoletja, pravi, da ga množice ne motijo. »Imam kamero, zato me zabava, ko opazujem njihove vragolije,« je povedal in dodal, da so nekoč pred njegovo hišo pozabili kup oblek po fotografiranju.