Zaradi risanke, ki da širi LGBT propagando za otroke, množično odpovedujejo naročnino (VIDEO)

Priljubljena platforma za pretakanje filmov in serij Netflix se sooča z ostrimi kritikami in prekinitvami naročnin zaradi risanke, ki promovira LGBT. Poleg tega naj bi avtor risanke napisal žaljiv komentar o smrti Charlieja Kirka. Množično ukinitev Netflixa je sicer podprl tudi milijarder Elon Musk.
Animirana risanka »Dead End: Paranormal Park« je dvosezonska serija, namenjena otrokom. Premiero je doživela junija 2022, leta 2023 pa je Netflix odpovedal njeno snemanje. Vendar je serija še vedno na voljo na platformi.
Avtor risane serije je Hamish Steele, režiser, avtor stripov in televizijski scenarist s sedežem v Londonu. Diplomiral je na Univerzi Kingston in delal na serijah za BBC, Nickelodeon, Disney itd.
»Dva najstnika in govoreči mops se združijo, da bi se borili proti demonom v strašljivem tematskem parku – in morda celo rešili svet pred nadnaravno apokalipso,« se glasi opis serije na Netflixu.
Danes Mednarodni dan nenasilja, to sporoča društvo Parada ponosa
To je dan, ko znova poudarjamo, da nasilje ni le fizično dejanje. Nasilje se kaže tudi kot vandalizem, žaljivke, poniževanja in poskusi izbrisa simbolov, ki LGBTIQ+ skupnosti pomenijo prostor varnosti, pripadnosti in dostojanstva. V zadnjih mesecih je Slovenija priča sistematičnim napadom na LGBTIQ+ skupnost: poškodovane mavrične zastave v Mariboru, napadi na prostore solidarnosti, vandalizem nad Parkom Ade Škerl in Sonje Plaskan v Ljubljani ter več kot 20 prijavljenih fizičnih napadov na letošnji Paradi ponosa. To niso osamljeni incidenti, temveč načrtovani poskusi izbrisa naše skupnosti iz javnega prostora, so navedli v društvu Parada ponosa.
Ko nekdo strga zastavo ali uniči tablo, ne izgine zgolj predmet. Izgine del našega občutka varnosti, pripadnosti in možnosti, da kot skupnost obstajamo enakovredno. To je nasilje, ki udari v samo jedro našega obstoja. Čeprav slovenski Kazenski zakonik jasno določa, da so zločini iz sovraštva obteževalna okoliščina, se vandalizem nad LGBTIQ+ simboli prepogosto obravnava kot navaden prekršek. To pomeni, da smo kot žrtve prepuščene_i same_i sebi, brez ustrezne pravne zaščite.
Ob Mednarodnem dnevu nenasilja odločno pozivamo:
Oblasti: k sprejetju ničelne tolerance do vandalizma nad LGBTIQ+ simboli in k uvedbi konkretnih ukrepov – od boljše osvetlitve javnih prostorov do ozaveščevalnih kampanj.
Policijo in tožilstvo: k dosledni obravnavi tovrstnih dejanj kot zločinov iz sovraštva, vedno z upoštevanjem obteževalnih okoliščin.
Medije: k odgovornemu poročanju, ki napade jasno imenuje kot sovražne, hkrati pa izpostavlja tudi dosežke, ustvarjalnost in odpornost naše skupnosti.
Javnost: naj stopi na našo stran – z udeležbo na dogodkih, podporo v javnem prostoru ali preprostim dejanjem solidarnosti.
Glavni lik je Barney Guttman, gejevski transspolni najstnik, ki dela kot varnostnik v parku Phoenix. Zapusti dom, ker njegova babica ne sprejme, da je »transseksualec«, in se preseli v »Hišo strahov«, ki je del parka. Norma, 17-letna avtistično usmerjena biseksualka pakistanskega porekla, pri tem sodeluje z njim.
Serija je prejela tudi številne nagrade, vključno z nagrado British Animation Award in nagrado GLAAD, je ob tem navedel Narodni.hr.