Zaradi risanke, ki da širi LGBT propagando za otroke, množično odpovedujejo naročnino (VIDEO)

To je dan, ko znova poudarjamo, da nasilje ni le fizično dejanje. Nasilje se kaže tudi kot vandalizem, žaljivke, poniževanja in poskusi izbrisa simbolov, ki LGBTIQ+ skupnosti pomenijo prostor varnosti, pripadnosti in dostojanstva. V zadnjih mesecih je Slovenija priča sistematičnim napadom na LGBTIQ+ skupnost: poškodovane mavrične zastave v Mariboru, napadi na prostore solidarnosti, vandalizem nad Parkom Ade Škerl in Sonje Plaskan v Ljubljani ter več kot 20 prijavljenih fizičnih napadov na letošnji Paradi ponosa. To niso osamljeni incidenti, temveč načrtovani poskusi izbrisa naše skupnosti iz javnega prostora, so navedli v društvu Parada ponosa.

Ko nekdo strga zastavo ali uniči tablo, ne izgine zgolj predmet. Izgine del našega občutka varnosti, pripadnosti in možnosti, da kot skupnost obstajamo enakovredno. To je nasilje, ki udari v samo jedro našega obstoja. Čeprav slovenski Kazenski zakonik jasno določa, da so zločini iz sovraštva obteževalna okoliščina, se vandalizem nad LGBTIQ+ simboli prepogosto obravnava kot navaden prekršek. To pomeni, da smo kot žrtve prepuščene_i same_i sebi, brez ustrezne pravne zaščite.

Ob Mednarodnem dnevu nenasilja odločno pozivamo:

Oblasti: k sprejetju ničelne tolerance do vandalizma nad LGBTIQ+ simboli in k uvedbi konkretnih ukrepov – od boljše osvetlitve javnih prostorov do ozaveščevalnih kampanj.

Policijo in tožilstvo: k dosledni obravnavi tovrstnih dejanj kot zločinov iz sovraštva, vedno z upoštevanjem obteževalnih okoliščin.

Medije: k odgovornemu poročanju, ki napade jasno imenuje kot sovražne, hkrati pa izpostavlja tudi dosežke, ustvarjalnost in odpornost naše skupnosti.

Javnost: naj stopi na našo stran – z udeležbo na dogodkih, podporo v javnem prostoru ali preprostim dejanjem solidarnosti.