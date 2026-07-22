Zaradi sinove štirice mamica v Zadru klofnila ravnateljico: »Če ne bo odličnjak, bo oškodovan!«

Na občinskem sodišču v Zadru je bila končana zgodba, ki se je začela pred štirimi leti v eni od zadrskih osnovnih šol. Mati devetletnega učenca je bila obsojena na 700 evrov denarne kazni, ker je v šoli fizično napadla ravnateljico.

Incident se je zgodil 7. julija 2022, ko je mati prišla v kabinet šolske psihologinje, da bi vložila pritožbo na sinovo zaključeno oceno pri športni vzgoji. Zahtevala je, da se štirica spremeni v petico, saj je menila, da je bil deček s povprečjem 4,44 oškodovan. Na pogovor je prišla tudi ravnateljica, ki je materi pojasnila, da je rok za pritožbo že potekel in da šolski pravilnik v zadnjih dveh tednih pouka ne predvideva individualnih pogovorov s starši. Takrat se je položaj zaostril.

»Začela je vpiti in z obema pestema udarjati po mizi. Rekla sem ji, naj se umiri, in ji povedala, da bom poklicala policijo. Ko sem segla po torbico, da bi vzela telefon, me je z odprto dlanjo udarila po roki,« je na sodišču opisala ravnateljica. Po incidentu je mati zapustila kabinet, pritožbo oddala v tajništvu in odšla. Obtožena je na sodišču zanikala krivdo. Trdila je, da ravnateljice ni udarila, da ni nikogar žalila in da sta bili ravno ravnateljica ter psihologinja tisti, ki sta žalili njo. Povedala je tudi, da sta zavrnili sprejem njene pritožbe, zato jo je oddala tajnici.

Sodišče njeni različici dogodkov ni sledilo. Spoznalo jo je za odgovorno za posebno drzno kršitev javnega reda in miru. Kot olajševalno okoliščino je upoštevalo, da pred tem še ni bila prekrškovno kaznovana, zato ji je izreklo najnižjo predpisano denarno kazen v višini 700 evrov. Za takšen prekršek hrvaška zakonodaja sicer predvideva globo od 700 do 4.000 evrov ali celo do 30 dni zapora.