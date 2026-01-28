  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VIRUS NIPAH

Zaradi smrtonosnega virusa nekatere države že poostrile varnostne ukrepe na letališčih

Obstaja velik potencial, da virus sproži epidemijo, ocenjujejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.
Poostreni varnostni ukrepi na letališču v Bangkoku FOTO: Suvarnabhumi Airport Office Via Reuters
Poostreni varnostni ukrepi na letališču v Bangkoku FOTO: Suvarnabhumi Airport Office Via Reuters
B. K. P.
 28. 1. 2026 | 13:24
 28. 1. 2026 | 13:52
2:33
A+A-

Izbruh smrtonosnega virusa nipah v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija je sprožil zaskrbljenost v nekaterih delih Azije, zaradi česar so na letališčih poostrili varnostne ukrepe, podobno, kot so to že počeli med pandemijo covida-19. Tajska je začela preverjati potnike na treh letališčih, ki sprejemajo lete iz Zahodne Bengalije. Nepal je prav tako začel preverjati potnike, ki iz omenjene regije prihajajo na letališče v Katmanduju, in druge kopenske mejne točke z Indijo, situacijo pa pozorno spremljajo tudi v Vietnamu. Od decembra sta bila v Zahodni Bengaliji potrjena dva primera okužbe s tem smrtonosnim virusom, domnevno je šlo v obeh primerih za okužbo zdravstvenih delavcev. Z indijskega ministrstva za zdravje so sporočili, da so že locirali in testirali približno 196 ljudi, ki so bili v stiku z okuženima, piše BBC.

Virus je tako zelo nevaren, ker se širi z živali na ljudi, denimo s prašiča ali sadjejedega netopirja, ima pa tudi visoko stopnjo smrtnosti – od 40 do 75 odstotkov – saj cepiva ni, prav tako ni zdravila, s katerim bi lahko pomagali okuženim. Svetovna zdravstvena organizacija je nipah uvrstila med deset t. i. prioritetnih bolezni, skupaj s patogeni, kot sta covid-19 in zika, obstaja namreč velik potencial, da sproži epidemijo. Inkubacijska doba traja od štiri do 14 dni. Ljudje, ki se okužijo z virusom nipah, kažejo širok spekter simptomov ali pa jih včasih sploh ne kažejo. Začetni simptomi lahko vključujejo povišano telesno temperaturo, glavobole, bolečine v mišicah, bruhanje in vneto grlo. Pri nekaterih ljudeh lahko sledijo zaspanost, spremenjena zavest in pljučnica. V hujših primerih se lahko pojavi encefalitis, včasih smrtno nevarno stanje, ki povzroča vnetje možganov.

Nipah so prvič identificirali leta 1998 v Maleziji. Po podatkih WHO so od takrat o izbruhih v Aziji poročali še v Bangladešu, na Filipinih in v Singapurju. Prvi primer so v Indiji zabeležili prav v Zahodni Bengaliji leta 2001. Leta 2018 je zaradi virusa v zvezni državi Kerala umrlo najmanj 17 ljudi, leta 2023 pa dva človeka. STA

Več iz teme

nipahvirusAzijaBengalijanadzor
ZADNJE NOVICE
14:07
Bulvar  |  Tuji trači
DOVOLJ IMA

Kralj Karel Kate Middleton postavil pred dejstvo: »Vsi moramo enkrat odrasti.«

Čeprav bi lahko kraljeva zahteva vnesla v njen zakon nemir, monarh upe polaga vanjo.
28. 1. 2026 | 14:07
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAJ SE DOGAJA?

Rop v Ljubljani! Na vpadnicah ustavljajo avtomobile in vsem odpirajo prtljažnike

V Ljubljani so oropali varnostnika. Policisti pri Kranju ustavljajo avtomobile in preverjajo prtljažnike.
28. 1. 2026 | 13:48
13:24
Novice  |  Svet
VIRUS NIPAH

Zaradi smrtonosnega virusa nekatere države že poostrile varnostne ukrepe na letališčih

Obstaja velik potencial, da virus sproži epidemijo, ocenjujejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.
28. 1. 2026 | 13:24
13:12
Novice  |  Slovenija
TELEVIZIJSKO SOOČENJE

Nika Kovač proti Anžetu Logarju: »Ljudje so všečkali burgerje, dobili pa politično stranko«

Oba sogovornika sta v razgreti razpravi ponovila svoja stališča, odločitev o morebitnih kršitvah pa prepuščata presoji Računskega sodišča.
Kaja Grozina28. 1. 2026 | 13:12
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OBOŽUJE HRIBE

Lea Mederal Gams: v hribe tudi z vozičkom (Suzy)

V veselem planinskem vzdušju na Slavkovem domu pri Ljubljani je avtorica predstavila svojo drugo knjigo, s katero vabi v gore mamice z vozički in malčki, družine in tiste, ki ne zmorejo zahtevnejših podvigov.
28. 1. 2026 | 13:00
12:37
Novice  |  Slovenija
DISKRIMINACIJA

V trgovini v središču Ljubljane doživel šok: incident pred očmi drugih strank, kupec se je čutil ponižan

Temnopolti posameznik trdi, da ga je v eni izmed trgovin v centru Ljubljane varnostnik veliko strožje nadzoroval, ga potisnil in še kaj.
28. 1. 2026 | 12:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki