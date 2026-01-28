Zaradi smrtonosnega virusa nekatere države že poostrile varnostne ukrepe na letališčih

Izbruh smrtonosnega virusa nipah v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija je sprožil zaskrbljenost v nekaterih delih Azije, zaradi česar so na letališčih poostrili varnostne ukrepe, podobno, kot so to že počeli med pandemijo covida-19. Tajska je začela preverjati potnike na treh letališčih, ki sprejemajo lete iz Zahodne Bengalije. Nepal je prav tako začel preverjati potnike, ki iz omenjene regije prihajajo na letališče v Katmanduju, in druge kopenske mejne točke z Indijo, situacijo pa pozorno spremljajo tudi v Vietnamu. Od decembra sta bila v Zahodni Bengaliji potrjena dva primera okužbe s tem smrtonosnim virusom, domnevno je šlo v obeh primerih za okužbo zdravstvenih delavcev. Z indijskega ministrstva za zdravje so sporočili, da so že locirali in testirali približno 196 ljudi, ki so bili v stiku z okuženima, piše BBC.

Virus je tako zelo nevaren, ker se širi z živali na ljudi, denimo s prašiča ali sadjejedega netopirja, ima pa tudi visoko stopnjo smrtnosti – od 40 do 75 odstotkov – saj cepiva ni, prav tako ni zdravila, s katerim bi lahko pomagali okuženim. Svetovna zdravstvena organizacija je nipah uvrstila med deset t. i. prioritetnih bolezni, skupaj s patogeni, kot sta covid-19 in zika, obstaja namreč velik potencial, da sproži epidemijo. Inkubacijska doba traja od štiri do 14 dni. Ljudje, ki se okužijo z virusom nipah, kažejo širok spekter simptomov ali pa jih včasih sploh ne kažejo. Začetni simptomi lahko vključujejo povišano telesno temperaturo, glavobole, bolečine v mišicah, bruhanje in vneto grlo. Pri nekaterih ljudeh lahko sledijo zaspanost, spremenjena zavest in pljučnica. V hujših primerih se lahko pojavi encefalitis, včasih smrtno nevarno stanje, ki povzroča vnetje možganov.