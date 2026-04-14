Zaradi stavke pri enem največjih letalskih prevoznikov v Evropi obtičalo na desettisoče potnikov

Stavka pilotov pri Lufthansi, enem vodilnih evropskih letalskih prevoznikov, je povzročila kaos na letališčih po celotni Stari celini in po svetu. Odpovedanih je bilo na stotine letov, posledično je samo včeraj in danes na letališčih obtičalo več kot 50.000 potnikov, ki so pri Lufthansi kupili vozovnice za bližnje in bolj oddaljene destinacije, po poročanju tujih medijev so bili odpovedani dve tretjini kratkih in srednje dolgih letov ter polovica dolgih letov. Samo na letališču v Frankfurtu, največjem nemškem vozlišču, je bilo denimo odpovedanih skupno 570 vzletov in pristankov, večinoma Lufthanse. Letališče v Münchnu je v teh dveh dneh poročalo o skupno 720 odpovedih, večinoma gre za povezave, ki jih ponuja Lufthansa.

K stavki je zaposlene pozval Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit (VC) je svoje člane pri Lufthansi in njeni regionalni podružnici, Lufthansa in VC namreč ne najdeta skupnega jezika glede pokojninske sheme za pilote, pri čemer sindikat zahteva, da letalska družba več kot podvoji prispevke, ki jih v pokojninsko shemo plačuje pilotom. Zaradi stavke je bila prizadeta tudi Lufthansina nizkocenovna hčerinska družba Eurowings, od koder so sporočili, da bo omenjena družba opravila približno 300 oziroma 60 odstotkov svojih rednih letov. Odločitev so sprejeli po tem, ko je sindikat kabinskega osebja UFO prav tako napovedal stavko pri Lufthansi in Lufthansi CityLine, in sicer v sredo, 15. aprila, in četrtek, 16. aprila.

Po navedbah letalske družbe lahko potniki v primeru odpovedi nemškega domačega leta Lufthanse brezplačno zamenjajo svojo letalsko vozovnico za vozovnico nemških železnic Deutsche Bahn. »Napoved stavke sindikata VC pomeni povsem novo raven eskalacije. Njihova osrednja zahteva, da se podvoji že tako nadpovprečen in odličen pokojninski načrt podjetja, je absurdna in neizvedljiva,« pa so se na zahteve sindikata odzvali v Lufthansi, kjer dodajajo, da se je stavka začela »brez resnih pogajanj«, potnikom pa se opravičujejo za spremembe voznih redov letov, ki jih je povzročila stavka, in drugih nevšečnosti.