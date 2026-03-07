Zaradi strahu pred novimi podražitvami praznijo trgovske police

Zaradi dviga cen goriv, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu, so državljani v Bosni in Hercegovini vse bolj zaskrbljeni zaradi morebitnega novega vala podražitev hrane. V mnogih mestih so zabeležili povečane nakupe osnovnih živil, v nekaterih trgovinah pa se police z moko, oljem in sladkorjem hitro praznijo, piše Slobodna Dalmacija. Po besedah ​​trgovcev državljani panično kupujejo moko in olje, pogosto v večjih količinah kot običajno, s čimer si ustvarjajo domače zaloge za morebitne prihajajoče hude čase, močno so jih namreč prizadele že pretekle podražitve in mnogi ne vedo, kako bodo v primeru novih dvigov cen, preživeli mesec. »V trgovinah ni moke, vsaj tukaj v Zeniško-dobojskem kantonu. Imamo objekt, kjer se kupuje samo moka, in verjemite mi, vrste so. Panika je zajela ves svet, ne samo naše države, vsi govorijo o tretji svetovni vojni, potrošniki pa se, odkar se je začelo to na Bližnjem vzhodu, bojijo draginje in množično nakupujejo moko, olje, sladkor in gorivo. Vsak, ki je preživel vojno v Bosni in Hercegovini, to tudi razume,« je za Dnevni avaz povedala Ferida Kulović iz Društva za varstvo potrošnikov.

Če se v BiH praznijo predvsem police z moko, oljem in sladkorjem, pa so tudi trgovci v dolini Neretve na Hrvaškem v zadnjih dneh opazili povečano število kupcev iz sosednje Bosne in Hercegovine, ki tja romajo po meso, večinoma svinjino, je v hrvaških trgovinah bistveno cenejše kot v Bosni in Hercegovini. Ekonomisti sicer poudarjajo, da trenutno ni mogoče z gotovostjo napovedati, ali bo kriza na Bližnjem vzhodu vplivala na bistven dvig cen osnovnih živil, opozarjajo pa, da bi lahko panično nakupovanje povzročilo pomanjkanje v trgovinah, zato pozivajo državljane k razumnim nakupom.