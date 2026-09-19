Zaradi zobnega kamna se je začela večletna drama: Vesna zasledovala zobozdravnico, zdaj mora na psihiatrično zdravljenje

Na prvi pogled povsem običajen obisk zobozdravnika se je na Hrvaškem sprevrgel v večletni spor, ki je končal na kazenskem sodišču. 54-letna Vesna H. je bila spoznana za krivo zaradi vztrajnega nadlegovanja zobozdravnice, ki jo je med drugim fotografirala pred njenim domom in o njej objavljala na družbenih omrežjih. Sodišče ji je izreklo leto dni zapora pogojno s preizkusno dobo treh let in obvezno psihiatrično zdravljenje.

Vse skupaj se je po poročanju Jutarnjega lista začelo januarja 2020, ko je Vesna H. v zdravstvenem domu v Sesvetah obiskala zobozdravnico Doro V. zaradi odstranjevanja zobnega kamna. Pacientka z opravljenim posegom ni bila zadovoljna in je pozneje zobozdravnico ter njeno asistentko tožila. Trdila je, da je bil poseg izveden nestrokovno in da ji je trajno škodoval zdravju, zato je zahtevala 15.000 evrov odškodnine.

Zahtevala 15.000 evrov, na koncu morala plačati sama

Sodišče v Sesvetah njenega zahtevka ni sprejelo. Odškodnine ni dobila, naložili pa so ji plačilo skoraj 3800 evrov stroškov postopka. Zobozdravnica je v tem postopku pojasnila, da je imela pacientka zaradi slabe ustne higiene debele obloge zobnega kamna ter da so ji priporočili nadaljnje zdravljenje, ki ga je zavrnila. Sodišče je januarja letos ugotovilo, da slabo stanje zob ni bilo posledica odstranjevanja zobnega kamna, temveč pomanjkljive higiene zob in ustne votline.

S tem pa zgodbe očitno še ni bilo konec

Po ugotovitvah kazenskega sodišča je Vesna H. med marcem in koncem septembra 2025 v Facebookovi skupini objavljala zapise o zobozdravnici. Objavila naj bi tudi več njenih fotografij, posnetih pred stanovanjem, ter dokumente s podatki o oškodovanki in komentirala sodni postopek. Sodišče je ugotovilo, da je takšno ravnanje pri zobozdravnici povzročilo tesnobo in strah za lastno varnost. Med zapisi naj bi bile tudi žaljivke, Vesna H. pa je zobozdravnico iskala tudi po Zagrebu. Že v prejšnjem sodnem postopku je bilo navedeno, da so njenemu nezadovoljstvu sledili pogosti prihodi v ordinacijo, verbalni napadi in grožnje.

Leto zapora, a za zdaj ne bo šla za zapahe

Zagrebško občinsko kazensko sodišče je 54-letnico v petek spoznalo za krivo in ji izreklo eno leto zapora. Kazen je pogojna: v zapor ji ne bo treba, če v naslednjih treh letih ne bo storila novega kaznivega dejanja. Sodišče ji je hkrati odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje.