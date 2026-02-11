Zaročil dekle, ona rekla »da«, nato je sledil šokanten preobrat! Tega ni pričakoval nihče (VIDEO)

Zaroka je eden tistih življenjskih trenutkov, ki se načrtuje mesece, traja pa le nekaj sekund, vendar se jih človek spominja vse življenje. Torej ko moški, pogosto z drhtečim glasom in cmokom v grlu, zastavi najpomembnejše vprašanje: »Se želiš poročiti z mano?« Ni skrivnost, da prav ta trenutek pri mnogih povzroča ogromno tremo, nervozo in strah, da bi šlo kaj narobe. Prav to se je zgodilo paru, katerega snubitev je postala viralna uspešnica hit in zbrala več kot 35 milijonov ogledov.

Začetek kot v romantičnem filmu

Vse se je začelo kot prizor iz romantičnega filma – skrbno načrtovano vzdušje, čustven govor in solze sreče. Bodoča nevesta je bila vidno ganjena, čustev ni skrivala, odgovor pa je bil, seveda, pritrdilen. A ravno, ko so vsi pričakovali objem in poljub, se je zgodil nepričakovan preobrat.

Močna slabost in bruhanje

Ženina je namreč v tistem trenutku preplavil val slabosti. Zaradi velike napetosti in adrenalina mu je postalo preprosto slabo in kmalu je moral bruhati.

Namesto da bi se prizor spremenil v neprijeten trenutek, se je zgodilo nekaj, kar je navdušilo milijone gledalcev. Njegova zaročenka je brez oklevanja stekla za njim in mu takoj priskočila na pomoč.

»Tako sem vesela, da je naš fotograf to posnel,« je v opisu posnetka zapisala bodoča nevesta.

Ženin heroj

Številni so ob posnetku delili svoj pogled na ta nevsakdanji trenutek. Medtem ko so se nekateri ob tej nezgodi pošteno nasmejali in komentirali, da je situacija naravnost smešna, so drugi v tem trenutku videli nekaj precej globljega. Mnogi so ženina pohvalili za njegovo iskrenost in pogum v tem trenutku ter ga označili za popolnega partnerja.