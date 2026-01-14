Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek popoldne obiskal Fordov kompleks River Rouge v Dearbornu, nato pa nagovoril udeležence srečanja Detroit Economic Club. Med ogledom Fordove tovarne v Michiganu je pokazal sredinec nekomu iz množice. Po poročanju naj bi se odzval na vzklike, ki so ga obtoževali, da je »zaščitnik pedofilov«. Spletni portal za novice o slavnih in trače TMZ je objavil kratek videoposnetek, na katerem je videti zmedenega ameriškega predsednika, ki se odziva na zbadanje iz ozadja in pri tem očitno pokaže žaljivo gesto.

Direktor za komuniciranje Bele hiše Steven Cheung ni potrdil, ali je Trump res pokazal sredinec, je pa v izjavi za Guardian dejal, da je predsednik podal »primeren in nedvoumen odgovor«, potem ko je »neprišteven posameznik divje kričal kletvice v popolnem izbruhu besa«. Na približno 15 sekund dolgem posnetku je slišati osebo, ki kriči s tal tovarne, medtem ko Trump gleda navzdol z balkona. TMZ trdi, da je Trump najprej zavpil kletvice, nato pa pokazal sredinec. Tiskovni predstavnik Forda je za TMZ povedal, da so na splošno ponosni na to, kako so njihovi zaposleni zastopali podjetje, in da je šlo za »odličen dogodek«. Ob tem pa je dodal, da v njihovih prostorih ne odobravajo »neprimernega izražanja kogarkoli«. »Ko se to zgodi, imamo ustaljene postopke, vendar ne razpravljamo o konkretnih kadrovskih zadevah,« je še dejal.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

Trump je spise poskušal tudi diskreditirati

Do incidenta je prišlo v času, ko se Trumpova administracija sooča z vse večjim pritiskom, naj objavi tako imenovane Epsteinove spise – dokumente, ki naj bi podrobneje razkrili posle razvpitega finančnika in spolnega trgovca Jeffreyja Epsteina. Po sodnih dokumentih iz prvega tedna januarja je ministrstvo za pravosodje objavilo manj kot 1 % teh spisov, čeprav je zvezni zakon že sredi decembra zahteval njihovo popolno razkritje. Prejšnji teden sta kalifornijski demokrat Ro Khanna in republikanski kongresnik iz Kentuckyja Thomas Massie pozvala zveznega sodnika, naj odredi popolno objavo dokumentov. Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi, ki nadzira postopek, trdi, da objavo zavlačujejo zaradi zaščite identitete Epsteinovih žrtev. Doslej objavljeni dokumenti so močno cenzurirani in razkrivajo zelo malo, kar je med vodilnimi demokrati sprožilo ostra vprašanja o tem, kaj oblasti še vedno skrivajo. Trump, ki so ga v preteklosti fotografirali v Epsteinovi družbi in je bil z njim dolgo povezan, je sprva nasprotoval objavi dokumentov. Ameriški predsednik je spise poskušal tudi diskreditirati in jih označil za »prevaro«.

Svet v preobratu potrebuje svoboden tisk

Aretacija venezuelskega voditelja Nicolása Madura s strani Združenih držav jasno kaže, da so bili siloviti geopolitični premiki leta 2025 šele začetek dramatičnega globalnega prerazporejanja. Ker Trumpova administracija grozi drugim državam, rivalske sile v Pekingu in Moskvi pa bi lahko zaradi ameriškega posega v Venezueli postale še drznejše, se zdi, da bodo prihodnji meseci odločilni za obstoj dosedanjega mednarodnega reda, temelječega na pravilih, poroča The Guardian.