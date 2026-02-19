Zaskrbljenost zaradi Trumpovega zdravja vse večja: roko ima znova podpluto in močno naličeno

Nove fotografije iz Bele hiše so sprožile val razprav o zdravstvenem stanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Fotoreporterji so sinoči ujeli prizor, na katerem so na njegovi desni roki vidne modrice, prekrite z debelejšim slojem ličil. Na posnetkih je opaziti razbarvanje kože, pod plastjo pudra pa izstopajo žile. Fotografije so hitro zakrožile po družbenih omrežjih. Neodvisni novinar Aaron Rupar je na omrežju X zapisal, da gre za »najizrazitejše razbarvanje, kar jo je doslej videl«, številni uporabniki pa so se vprašali, ali so takšne sledi res lahko posledica pogostega rokovanja.

Bela hiša vztraja pri pojasnilu, ki ga je podala že v preteklosti – da se predsednik vsakodnevno srečuje in rokuje z velikim številom ljudi ter da so spremembe na roki posledica intenzivnega javnega urnika. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je poudarila, da Trump dnevno pozdravi več Američanov kot katerikoli njegov predhodnik.

To sicer ni prvič, da so opazili podobno stanje. V zadnjem tednu so ga večkrat videli z vidnim slojem ličil na roki, med govorom člana kabineta Leeja Zeldina pa je deloval tudi precej utrujeno. Trump, star 79 let, je najstarejša oseba, ki je prevzela predsedniško funkcijo v ZDA. Njegovo zdravstveno stanje je že večkrat sprožilo ugibanja, a iz njegovega kroga zatrjujejo, da je v dobri formi in povsem osredotočen na opravljanje dolžnosti. Fotografije so kljub temu znova vzbudile pozornost in dvome javnosti.