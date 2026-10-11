Zaskrbljujoče novice iz Vatikana, papež Leon XIV. mora na operacijo (VIDEO)

Papež Leon XIV. je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je pojasnil v Vatikanu po opoldanski molitvi Angelovega čaščenja, so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. »Zdravniki menijo, da je primerno posredovati, zato sem se na njihov nasvet odločil za operacijo, da ga odstranijo,« je povedal 71-letni papež. Pojasnil je še, da je poseg načrtovan v prihodnjih dneh, podrobnosti pa ni razkril.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je kasneje po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil, da je operacija načrtovana »v prvih dneh prihodnjega tedna«, okrevanje po posegu pa bo predvidoma trajalo okoli teden dni. Papež je sicer kljub načrtovani operaciji na pljučih potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra, poroča STA.

Papež se je srečal z žrtvami zlorab, povezanimi tudi z afero Rupnik

Leon XIV. se je v zadnjih tednih soočil tudi s pozivi žrtev domnevnih zlorab nekdanjega slovenskega jezuita in umetnika Marka Rupnika k večji preglednosti cerkvenega postopka. Pet žensk je septembra v odprtem pismu papežu opozorilo na molk, ki obdaja sojenje Rupniku, in zahtevalo več jasnosti glede njegovega poteka. Med obiskom francoskega romarskega središča Lurd konec septembra se je papež srečal s sedmimi žrtvami zlorab duhovnikov. Po navedbah Vatikana jim je zagotovil, da si bo prizadeval, da se takšna dejanja ne bi ponovila, ter prisluhnil njihovim izkušnjam, bolečini in predlogom. Obisk je potekal v času, ko so v Lurdu prekrili mozaike, ki jih je ustvaril Rupnik.

Papež se na tem srečanju ni neposredno opredelil do Rupnikove krivde. Cerkveni kazenski postopek proti nekdanjemu jezuitu se nadaljuje, Vatikan pa je poleti sporočil, da so poročila o domnevnem zaključku postopka neutemeljena in da presoja še poteka.

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