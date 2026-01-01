Zasloni na dotik niso varni, voznikom bodo vrnili gumbe

V zadnjih dvajsetih letih se proizvajalci avtomobilov vse bolj odločajo za umik fizičnih upravljavskih stikal oziroma gumbov. Denimo tistih za radio, uravnavanje klimatske naprave in celo za zagon brisalcev. Kot posamezne funkcije jih namreč vpeljujejo v vse večje zaslone na dotik. Z oblikovalskega in tehničnega vidika se to zdi dobra in cenejša rešitev, vprašanje pa je, ali tudi z varnostnega. Mukotrpno iskanje pomembnih funkcij med vožnjo namreč, kot je za avstrijski ORF povedal Daniel Deimel, tehnik pri Avstrijskem avtomobilskem, motorističnem in potovalnem klubu (ÖAMTC), vozniku odvrača pozornost. Da iskanje funkcij v digitalnih menijih in podmenijih pogosto vodi do nevarno dolgih obdobij motenj za voznike, so že leta 2022 ugotovili tudi pri nemškem avtomobilskem klubu ADAC. Teslin Model 3 se je takrat odrezal še posebej slabo, saj so celo »varnostno pomembne funkcije vožnje« povzročile dolgotrajne motnje za voznike.

Kljub opozorilom proizvajalci avtomobilov v vozila niso opazneje vračali omenjenih stikal. Bodo pa zdaj očitno o tem morali bolje razmisliti, in to zaradi novih pravil ocenjevanja varnosti avtomobilov, ki so jih sprejeli pri Evropskem konzorciju za ocenjevanje varnosti avtomobilov Euro NCAP. Od danes bodo med drugim pozorni tudi na stikala oziroma gumbe za tiste najbolj osnovne funkcije pri upravljanju vozila. Del njihove končne varnostne ocene, zaradi katere proizvajalci avtomobilov posledično lažje upravičijo višjo prodajno ceno, bo ugotavljanje, kako jasne, razumljive in dostopne so voznikom omenjene funkcije. Pa, kar je ključno za varnost, da jim med vožnjo ne odvračajo pozornosti.