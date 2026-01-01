  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILI

Zasloni na dotik niso varni, voznikom bodo vrnili gumbe

V to bodo proizvajalce avtomobilov prisilila nova ocenjevalna pravila.
Klasični upravljalski gumbi vse bolj izginjajo. FOTO: Chesky_w/getty images
Klasični upravljalski gumbi vse bolj izginjajo. FOTO: Chesky_w/getty images
A. B.
 1. 1. 2026 | 10:15
1:57
A+A-

V zadnjih dvajsetih letih se proizvajalci avtomobilov vse bolj odločajo za umik fizičnih upravljavskih stikal oziroma gumbov. Denimo tistih za radio, uravnavanje klimatske naprave in celo za zagon brisalcev. Kot posamezne funkcije jih namreč vpeljujejo v vse večje zaslone na dotik. Z oblikovalskega in tehničnega vidika se to zdi dobra in cenejša rešitev, vprašanje pa je, ali tudi z varnostnega. Mukotrpno iskanje pomembnih funkcij med vožnjo namreč, kot je za avstrijski ORF povedal Daniel Deimel, tehnik pri Avstrijskem avtomobilskem, motorističnem in potovalnem klubu (ÖAMTC), vozniku odvrača pozornost. Da iskanje funkcij v digitalnih menijih in podmenijih pogosto vodi do nevarno dolgih obdobij motenj za voznike, so že leta 2022 ugotovili tudi pri nemškem avtomobilskem klubu ADAC. Teslin Model 3 se je takrat odrezal še posebej slabo, saj so celo »varnostno pomembne funkcije vožnje« povzročile dolgotrajne motnje za voznike.

1. JANUARJA začnejo veljati nova pravila.

Kljub opozorilom proizvajalci avtomobilov v vozila niso opazneje vračali omenjenih stikal. Bodo pa zdaj očitno o tem morali bolje razmisliti, in to zaradi novih pravil ocenjevanja varnosti avtomobilov, ki so jih sprejeli pri Evropskem konzorciju za ocenjevanje varnosti avtomobilov Euro NCAP. Od danes bodo med drugim pozorni tudi na stikala oziroma gumbe za tiste najbolj osnovne funkcije pri upravljanju vozila. Del njihove končne varnostne ocene, zaradi katere proizvajalci avtomobilov posledično lažje upravičijo višjo prodajno ceno, bo ugotavljanje, kako jasne, razumljive in dostopne so voznikom omenjene funkcije. Pa, kar je ključno za varnost, da jim med vožnjo ne odvračajo pozornosti.

Več iz teme

Avtomobilivarnostproizvajalciavtomobilska industrija
ZADNJE NOVICE
12:08
Novice  |  Slovenija
STATISTIKA

Ali ste vedeli: 93 % Slovencev se vsaj enkrat na mesec počne tole, ste med njimi?

Zdravje, manj alkohola, manj kajenja, več branja: Surs je zbral podatke, ki pokažejo, kako v resnici živimo.
1. 1. 2026 | 12:08
12:01
Bulvar  |  Šokkast
REKORDERJI

To so lanski rekorderji: Strel, Plestenjak, Vunjak, sestri Potrebuješ in še ... (VIDEO)

Kdo bi si mislil, da se bodo ta imena, kdaj znašla na skupnem seznamu.
1. 1. 2026 | 12:01
11:48
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 11:48
11:20
Novice  |  Slovenija
IZNAJDLJIVI

Za prve pice so Primorci origano in artičoke švercali iz Trsta

Pred pol stoletja so na Obali spekli prvo pico, danes je ta slavna jed prava piranska dediščina.
1. 1. 2026 | 11:20
11:04
Novice  |  Slovenija
E-VINJETA

Vinjete za obalno štiripasovnico niso več potrebne

Vlada je v začetku decembra hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola prekategorizirala v glavni cesti.
1. 1. 2026 | 11:04
11:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZNO

V baru s 100 ljudmi prišlo do eksplozije, domnevno umrlo več deset ljudi, več kot sto poškodovanih (VIDEO)

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje.
1. 1. 2026 | 11:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki