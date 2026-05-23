Zasuk: Donalda Trumpa zaradi vojne ne bo na poroko Donalda Trumpa mlajšega

Donald Trump je tudi na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da si zelo želi iti na poroko, vendar mu to ne dovolijo okoliščine, povezane z državniškimi posli, in ljubezen do ZDA.

»Čeprav sem si zelo želel biti s svojim sinom Donom mlajšim in najnovejšo članico družine Trump, njegovo bodočo ženo Bettino, mi okoliščine, povezane z državniškimi posli, in moja ljubezen do Združenih držav Amerike, tega ne dopuščajo,« je zapisal Trump. »Verjamem, da je pomembno, da v tem pomembnem času ostanem v Washingtonu, D.C., v Beli hiši,« je dodal.

Novinarjem je povedal, da si sin želi, da bi se udeležil poroke, ki bo le majhna zasebna slovesnost, vendar čas ni ustrezen. »Imamo to stvar, imenovano Iran, in druge stvari,« je izjavil Trump. Izrazil je še upanje, da bosta imela sin in Bettina odličen zakon.

39-letna Bettina Anderson prihaja iz bogate družine v Palm Beachu in ni zaposlena. Ukvarja se z dobrodelnimi dejavnostmi, v preteklosti pa je bila manekenka. To bo že druga poroka 48-letnega Donalda Trumpa mlajšega, ki je bil pred tem poročen z nekdanjo voditeljico Fox News Kimberly Guilfoyle. Trump je Guilfoyle po nastopu drugega mandata poslal za veleposlanico v Grčiji.