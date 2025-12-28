Zavezniki podprli Zelenskega pred pogovori s Trumpom, Lavrov grozi evropi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se bo nocoj na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, je pred tem v soboto obiskal Kanado in prejel zagotovila podpore, prav tako tudi v skupnem videopogovoru z voditelji evropskih držav, EU in Nata. V Moskvi so medtem objavili videoposnetek, ki naj bi pričal o novem napredku na fronti.

Sestanek danes okrog 19. ure po srednjeevropskem času

V ospredju pogovorov na Floridi bo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil njen predsednik, pa tudi varnostna jamstva, status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju. Zelenski se je pred tem v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav, EU in Nata.

Carney je po njunem srečanju povedal, da bo Kanada zagotovila dodatno finančno podporo za Ukrajino v višini 2,5 milijarde kanadskih dolarjev, ki bo po njegovih besedah pomagala sprostiti financiranje prek Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Zelenski pa se je po pogovorih ponoči v objavi na omrežju X zahvalil Carneyju in voditeljem Francije, Finske, Nemčije, Italije, Poljske, Nizozemske, Švedske, Norveške ter najvišjim predstavnikom EU in Nata, ki jih je označil za prijatelje Ukrajine. »Ukrajina ceni vso podporo. Jutri, po srečanju s predsednikom Trumpom, bomo nadaljevali razpravo,« je sporočil.

Znova obljubila nadaljnjo podporo Ukrajini

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po pogovoru z Zelenskim znova obljubila nadaljnjo podporo Ukrajini. Costa je v objavi na omrežju X naštel odločitve EU, ki so po njegovi oceni okrepile položaj Ukrajine, pri čemer je izpostavil finančno pomoč, zamrznitev ruskega premoženja v Evropi in podaljšanje sankcij proti Rusiji. »EU ne bo popustila pri podpori Ukrajini. (...) Močna in uspešna Ukrajina v EU je ključno jamstvo za varnost,« je dodal.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je evropskim politikom poslal ostro opozorilo in poudaril, da bi bil ruski odgovor na vsak morebiten napad »razoren«. V intervjuju ob zaključku leta 2025 je dejal, da je to sporočilo treba ponoviti »za tiste, ki ne razumejo«, poroča ruska državna agencija TASS. »Evropskim politikom, ki ne razumejo, in upam, da jim bodo pokazali ta intervju, še enkrat ponavljam: ni se treba bati, da bo Rusija koga napadla,« je izjavil Lavrov. Nato je dodal: »Če pa si kdo drzne napasti Rusijo, bo odgovor razoren.« Spomnil je, da je takšno stališče javno večkrat izrazil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je znova posvaril zaveznike Ukrajine pred morebitno napotitvijo mednarodnih sil na ukrajinsko ozemlje po dosegi mirovnega sporazuma. Po njegovih besedah, ki jih navaja TASS, bi bil tak kontingent za Rusijo »legitimna vojaška tarča«. Brez navajanja dokazov je evropske politike obtožil še, da jih v odnosih s Kijevom vodijo »lastne ambicije«, pri čemer naj bi zanemarjali interese prebivalcev Ukrajine in tudi državljanov svojih držav.

V Kremlju so medtem v soboto zvečer objavili videoposnetek, na katerem ruski predsednik Vladimir Putin v vojaški uniformi prejema poročilo od svojih generalov o domnevnem novem napredku na fronti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Kremlju trdijo, da so ruske sile zavzele mesto Mirnohrad v regiji Doneck, in da napredujejo vzdolž celotne frontne črte na vzhodu Ukrajine. V Kijevu teh poročil niso potrdili, informacije s fronte pa je težko neodvisno preveriti, dodaja dpa. »Če oblasti v Kijevu niso pripravljene mirno rešiti zadev, bomo vse izzive, ki so pred nami, rešili s pomočjo orožja,« je Putin še povedal v videu, objavljenem pred današnjimi pogovori Zelenskega in Trumpa.