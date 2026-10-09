ZDA bodo prvič v zgodovini v živo prenašale usmrtitev

Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev v četrtek potrdil Pentagon.

Pred potrditvijo predvidenega datuma usmrtitve je obrambni minister ZDA Pete Hegseth v četrtek napovedal, da bodo izvršitev smrtne kazni neposredno v živo prenašali na internetu, rekoč da morajo ljudje razumeti, da imajo takšna dejanja resne posledice, je poročal portal Axios. Hasan je 5. novembra 2009 v oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 in ranil 30 ljudi.

Nidal Hasan, obtožen umora 13 ljudi in ranitve 31 oseb med strelskim pohodom novembra 2009 v vojaškem oporišču Fort Hood. FOTO: Handout. Reuters

Civilni policist, ki se je odzval na napad, ga je ustrelil in delno ohromil. Vojaška porota ga je leta 2013 obsodila na smrt. Hasan se je na sojenju zagovarjal sam, ni poklical prič ali podal lastnega pričanja, prav tako ni poskušal zanikati obtožb. Napad je izvedel zaradi ameriških vojaških operacij v Iraku in Afganistanu.

Bil je v stiku z domnevnim pripadnikom teroristične mreže Al Kaida Anvarjem al Avlakijem, ki je pozneje umrl v ameriškem napadu v Jemnu. Pentagon je v začetku tedna sporočil, da je predsednik Donald Trump odobril Hasanovo usmrtitev.

Če bo izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni.

Tudi civilne usmrtitve s strelskim vodom so v ZDA redke. To metodo trenutno dovoljujejo v zveznih državah Idaho, Mississippi, Oklahoma, Južna Karolina in Utah. Južna Karolina je leta 2025 izvedla prvo usmrtitev s strelskim vodom v državi in prvo tovrstno usmrtitev v ZDA po 15 letih. Zadnja javna usmrtitev v ZDA je bila izvedena leta 1936, ko so v Kentuckyju obesili temnopoltega Raineyja Betheo, obsojenega na smrt zaradi posilstva bele ženske.