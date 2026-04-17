ZDA naj bi pripravljale napad na Kubo

Pentagon po poročanju ameriških medijev pripravlja načrte za morebitni napad na Kubo. Kubanski predsednik Miguel Diaz Canel je sicer v četrtek zagotovil, da je Kuba na to pripravljena, poročajo tuje tiskovne agencije. »Tega si ne želimo, vendar je naša dolžnost, da smo pripravljeni, da se temu izognemo in, da zmagamo, če bo to neizogibno,« je na obletnici ponesrečenega ameriškega napada na Kubo v Prašičjem zalivu leta 1961 izjavil Diaz Canel. Ameriški časnik USA Today poroča, da Pentagon polaga temelje za napad na Kubo, ugibanja o tem pa so se okrepila po premirju med Izraelom in Libanonom ter ponovnem odprtju Hormuške ožine za plovbo. Ameriški analitiki ugibajo, da se bo predsednik ZDA Donald Trump po morebitnem koncu vojne proti Iranu odločil za napad na Kubo.

Trump je v zadnjih mesecih že večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. USA Today poroča, da je Pentagon dobil ukaz iz Bele hiše, naj pripravi načrte. Pentagon poročanja ne komentira, tiskovni predstavnik južnega poveljstva ameriške vojske pa je izjavil, da ne ve nič o morebitnih načrtih za Kubo. Trump, ki je šel na volitve z obljubo, da se ZDA ne bodo podajale v vojne, je doslej v drugem mandatu dvakrat napadel Iran ter ukazal omejene napade na Venezuelo, Nigerijo, Somalijo in Ekvador. Od napada na Venezuelo je večkrat javno omenjal tudi možnost napada na Kubo.

V ponedeljek je dejal, da se bodo »morda ustavili« na Kubi, ko bodo končali z Iranom. »Kuba je svobodna, neodvisna in suverena država. Nihče nam ne ukazuje kaj naj delamo,« je januarja na omrežju X objavil Diaz Canel in dodal, da bodo branili domovino do zadnje kapljice krvi.