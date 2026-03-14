ZDA pošiljajo tisoče marincev na Bližnji vzhod: po napadu na ključni otok je Iran napovedal maščevanje (VIDEO)

Ameriška vojska je napadla iranski otok Harg, preko katerega gre večina izvoza iranske nafte. Kot je na omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump, so napadli in uničili vojaške tarče na otoku, za zdaj pa niso napadli naftne infrastrukture. Iran je po napadu zagrozil z napadi na energetsko infrastrukturo v zalivskih državah.

Pentagon proti Iranu pošilja še 5000 marincev Pentagon na Bližnji vzhod, kjer poteka ameriško-izraelska vojna proti Iranu, pošilja dodatnih 5000 marincev, poročajo ameriški mediji. Minister za obrambo Pete Hegseth je odobril prošnjo centralnega poveljstva, gre pa za enoto amfibijske skupine in pripadajoče ekspedicijske enote marincev.

Po Trumpovih trditvah so ameriške sile izvedle eno največjih bombardiranj »v zgodovini Bližnjega vzhoda ter popolnoma uničile vse VOJAŠKE tarče na iranskem kronskem dragulju, otoku Harg«.

Zatrdil je še, da bo ameriška vojska začela kmalu spremljati ladje skozi Hormuško ožino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iranska vojska je nato danes sporočila, da bodo uničili in »spremenili v prah« vso energetsko infrastrukturo v regiji, ki je povezana z ZDA, če bo Washington napadel naftno infrastrukturo na otoku.

Iranski mediji so sicer zjutraj, sklicujoč se na neimenovane vire, poročali, da v ameriškem napadu naftna industrija na otoku Harg ni bila poškodovana. Po navedbah agencije Fars, ki je povezana z iransko revolucionarno gardo, so ZDA napadle iransko vojaško oporišče Džošan, kontrolni stolp na letališču ter hangar za helikopterje. Med napadom je bilo slišati okoli 15 eksplozij, poroča Fars.

Otok, ki leži v severnem delu Perzijskega zaliva, je ključen za iransko naftno industrijo, saj gre preko njega 90 odstotkov izvoza iranske nafte.

Tarča iranskega napada ameriško veleposlaništvo v Bagdadu

Iran tudi nadaljuje napade na ameriške cilje v zalivskih državah. Ponoči je bilo tarča napada ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, po nekaterih navedbah naj bi ga zadela iranska raketa, po drugih pa dron. Videti je dim, ki se dviga iz poslopja, druge podrobnosti za zdaj niso znane.

To je bil že drugi napad na veleposlaništvo ZDA v iraški prestolnici od začetka vojne, zgodil se je nekaj ur po napadu na proiransko skupino Brigade Hezbolaha v Bagdadu, v katerem sta bila ubita dva njena pripadnika, poroča AFP.

Katarsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči prestregli dva iranska raketna napada, preventivno so se odločili izprazniti več območij v Dohi. Kot poroča BBC, so prebivalci četrti Mušejreb, kjer ima sedež več ameriških podjetij, kot sta Google in American Express, dobili poziv, naj zapustijo ta del mesta. Prav tako naj bi izpraznili kampuse več ameriških univerz v Dohi.