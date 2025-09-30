ZDA se pripravljajo na vojno, novi minister zabrusil generalom: »Naredite častno stvar in odstopite«

V ameriški vojaški bazi Quantico je novi minister Pete Hegseth poskrbel za pretres: obrambno ministrstvo je razglasil za mrtvo in ga nadomestil z »ministrstvom za vojno«. Pred stotinami generalov je jasno povedal, da je odslej edina naloga vojske vojskovanje.

V nagovoru najvišjim častnikom je Hegseth dejal: »Če vas to, kar govorim, spravlja v obup, naredite častno stvar in odstopite. Zahvalili se vam bomo. A verjamem, da večina med vami čuti drugače, da vam to daje moč.«

Že pred govorom je odpustil več generalov, predsednik Donald Trump pa je dodal, da bo brez pomislekov odslovil še več tistih, ki se z novo usmeritvijo ne strinjajo.

Ostra vojna proti »woke« politiki

Minister je napovedal popoln prelom z dosedanjo politiko raznolikosti in inkluzivnosti: »Konec je mesecem identitete, konec uradom za diverziteto, konec čaščenja podnebnih sprememb. S tem balastom smo opravili.«

Vojska se po njegovih besedah vrača k strogim pravilom:

fizični standardi bodo enaki za vse spole,

fitnes testi bodo zahtevnejši in dvakrat letno obvezni,

ponovno bo veljala prepoved brad in dolgih las,

usposabljanje bo bolj fizično in manj »powerpointovsko«.

»Če ženske prestanejo standarde, odlično. Če ne, pač ne. Enako velja za moške, v vojski ne bo prostora za šibke,« je dejal Hegseth.

Fizični standardi bodo odslej enaki za vse spole. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Trump napovedal »vojno v mestih«

Trump je ob boku ministra nagovoril generale z drugačnim poudarkom. Napovedal je obračun s kriminalom in migracijami v največjih ameriških mestih, kot so New York, Los Angeles in Chicago. »Tudi to je vojna. Vojna od znotraj,« je dejal.

Generalom je zagotovil, da jih »stoodstotno podpira« in da bodo lahko računali nanj.

Hegsethov nenadni sklic skoraj vseh najvišjih generalov na eni lokaciji je za mnoge strokovnjake nevaren precedens. Oglasil se je celo načelnik združenega štaba Dan Caine, ki velja za Trumpovega zaveznika, in opozoril, da gre za tvegan politični manever.

Hegseth pa je zaključil: »Ameriški vojaki niso politično korektni. So bojevniki. In danes so znova osvobojeni.«