BLIŽNJI VZHOD

ZDA že umika vojake: Se bliža usodni napad?

Vojaška intervencija bi se lahko odvila v naslednjih 24-ih urah.
ZDA iz vojaške baze v Katarju umikajo del osebja. FOTO: Getty Images
ZDA iz vojaške baze v Katarju umikajo del osebja. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 14. 1. 2026 | 20:09
2:46
A+A-

ZDA iz svoje vojaške baze Al Udeid v Katarju zaradi povečanih napetosti v regiji umikajo del osebja, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu. Ta je sosednje države, ki gostijo ameriške sile, posvaril, da bo v tem primeru napadel ameriška oporišča, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na diplomatske vire. Katar je potrdil, da je bilo delu osebja naročeno, naj zapusti ameriško vojaško bazo, sta povedala dva diplomatska vira, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu, ki ga pretresajo množični protivladni protesti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Naročili so jim, naj bazo zapustijo še pred večerom. Razkritje sledi izjavam visokega iranskega uradnika, da je Teheran opozoril sosednje države, ki gostijo ameriške čete, da bodo v primeru napada ZDA napadli ameriška oporišča.

Po poročanju BBC se tudi del britanskega vojaškega osebja umika iz Katarja. Al Udeid, največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, je od Irana čez Perzijski zaliv oddaljena približno 190 kilometrov. Junija lani je bila tarča povračilnih napadov Irana, ki je izvedel povračilne ukrepe zaradi ameriškega bombardiranja iranskih jedrskih objektov. Iranske rakete so prestregli, napad pa po podatkih tako Katarja kot ZDA ni zahteval žrtev in škode. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da iranski junijski napad na ameriško oporišče v Katarju kaže na iransko sposobnost odziva. Iranska revolucionarna garda (IRGC) pa je sporočila, da je Teheran pripravljen odločno odgovoriti svojim sovražnikom Izraelu, in ZDA ter obtožila njune voditelje, da stojijo za protesti, ki so zajeli islamsko republiko.

Ameriška vojaška intervencija bi se lahko odvila zelo kmalu 

Dva evropska uradnika sta medtem po poročanju tiskovne agencije Reuters dejala, da bi se lahko ameriška vojaška intervencija odvila v naslednjih 24 urah. Tudi izraelski uradnik je ocenil, da se zdi, da se je Trump odločil za intervencijo, čeprav njen obseg in časovni okvir ostajata nejasna. K »povečani previdnosti« je zaposlene danes pozvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji. Potem ko je Washington zagrozil z odgovorom na vladno zatiranje protestov v Iranu, je svojemu osebju sporočilo, naj ravna previdno in se izogiba vojaškim objektom. Kot je veleposlaništvo še zapisalo na svoji spletni strani, enako priporočajo vsem ameriškim državljanom v Savdski Arabiji.

vojaška intervencijaZDAvojakiKatarIran
