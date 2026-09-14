Zdaj je dokončno: Vučić je sporočil, na kateri dan bo odstopil

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes gostoval na televiziji Pink, kjer je sporočil, da bo še ta mesec, natančneje 27. septembra odstopil s položaja predsednika Srbije. A iz politike še ne gre. Kot »običajen državljan« se bo namreč vključil v kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnji mesec. Je na listi Aleksandar Vučić - Združena Srbija.

Vučić je sicer že pred dnevi napovedal, da bo še pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami odstopil s položaja predsednika Srbije. Takrat se je omenjalo, da bo odstopil 25. ali 26. septembra, a očitno bo kmalu za tem. »S položaja predsednika Srbije bom odstopil 25. ali 26. septembra, zadnji mesec volilne kampanje pa bom preživel kot navaden državljan,« so takratne Vučićeve besede povzeli srbski mediji.

Vučić je danes velik del nastopa namenil obračunu s političnimi nasprotniki ter protestnim gibanjem. Govoril je domnevni uporabi zvočnega topa na protestih. Po njegovem mnenju je bil posnetek, ki naj bi dokazoval uporabo takšne naprave, prirejen. Nasprotnikom je očital, da nimajo jasnega programa glede ključnih zunanjepolitičnih in regionalnih vprašanj. Kritičen je bil tudi do blokad fakultet.