Zdaj je jasno: to je novi vrhovni voditelj Irana

Iranska skupščina vladajočih klerikov je devet dni po smrti dolgoletnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih, danes za naslednika imenovala njegovega sina, ajatolo Modžtaba Hameneja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šestinpetdesetletni Modžtaba Hamenej »je na podlagi odločilnega glasovanja spoštovanih predstavnikov skupščine strokovnjakov imenovan in predstavljen kot tretji voditelj svetega sistema Islamske republike Iran«, je po poročanju AFP v izjavi zapisalo vodstvo iranskega duhovniškega organa. Kot so še zapisali, kljub »brutalni agresiji zločinske Amerike in zlobnega cionističnega režima niso niti za minuto oklevali pri izbiri novega voditelja«.

Trump mlajšega Hameneja označil za »lahkokategornika«

Ameriški predsednik Donald Trump je mlajšega Hameneja pred tem označil za »lahkokategornika« in v nedeljo znova vztrajal, da bi moral on imeti besedo pri imenovanju novega voditelja. »Če ne bo dobil našega soglasja, ne bo dolgo zdržal,« je povedal za ABC News. Iranski zunanji minister Abas Aragči se je na to odzval, da bo novega voditelja izvolilo iransko ljudstvo, in ne ameriški predsednik ter da »nihče ne bo dovolil vmešavanja v naše notranje zadeve«. Od Trumpa je zahteval, da se ljudem v regiji opraviči za začetek vojne.

Modžtaba Hamenej velja za predstavnika konzervativne struje, predvsem zaradi njegovih vezi z revolucionarno gardo, ideološko vejo vojske islamske republike. Izraelska vojska je že pred imenovanjem novega ajatole posvarila vsakega naslednika, da »ne bomo oklevali, da vas ciljamo«.