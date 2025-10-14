  • Delo d.o.o.
POKOL VSEM NA OČEH

Zdaj še nad svoje: Hamas pozval ljudi, naj gledajo javne usmrtitve domnevnih kolaborantov (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi teroristična organizacija demonstrirala moč in širila strah.
M. U.
 14. 10. 2025 | 16:41
 14. 10. 2025 | 17:09
2:29
A+A-

Po izpustitvi talcev v Gazi orožje ne molči. Z območja Gaze kljub dogovorjeni prekinitvi ognja poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih je izraelska vojska po navedbah palestinske civilne zaščite ubila sedem ljudi. Incidenta sta se zgodila na vzhodu mesta Gaza in blizu Han Junisa. 

A tudi teroristična organizacija Hamas ne miruje, saj je nasilje usmerila proti delu lastnega prebivalstva.

Je vojne v Gazi konec? V Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi

Na ulicah se tako dogajajo usmrtitve. Po več poročilih – tudi s poročili Reutersa in Jerusalem Posta – so oboroženi borci Hamasa začeli ubijati domnevne nasprotnike med lastnim prebivalstvom. Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi demonstrirali moč in širili strah. Tako je varnostna enota Hamasa izvajala operacije proti oboroženim klanom in tolpam, od katerih naj bi nekatere domnevno podpiral Izrael.

V ponedeljek se je na družbenih omrežjih razširil še posebej brutalen posnetek, v katerem zamaskirani moški s pištolami, nekateri z zelenimi Hamasovimi naglavnimi trakovi, silijo sedem Palestincev, da pokleknejo, nato pa jih postrelijo.

Hamas pravi, da so bili kriminalci in sodelavci Izraela

Reuters tako navaja podatke o usmrtitvi sedmih moških, ki naj bi bili ubiti v ponedeljek.

ZN in Rdeči križ s pozivom k odprtju mejnih prehodov v Gazo

Agencija Združenih narodov za humanitarne zadeve (OCHA) in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) sta danes pozvala k odprtju vseh mejnih prehodov v Gazo, da bi se v od vojne razdejano palestinsko enklavo po nedavni prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom lahko pričela stekati nujno potrebna humanitarna pomoč.

V Izraelu besni, Hamas vrnil le trupla štirih talcev. Kakšne bodo posledice?

Islamski strokovnjak Ahmad Mansour, ki je odraščal kot Palestinec v Izraelu, je na X zapisal: »Medtem ko so včeraj ljudje plesali, se objemali, se smejali in jokali na ulicah Izraela, je Hamas v Gazi pozival ljudi, naj bodo priča javni usmrtitvi tako imenovanih kolaborantov.«

BBC Verify je potrdil verodostojnost posnetkov javnih usmrtitev, ki so jo v Gazi izvedli oboroženi pripadniki Hamasa. Hamas je v izjavi, ne da bi predložil dokaze, sporočil, da so to bili kriminalci in sodelavci Izraela.

