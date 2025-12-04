Zdravnik, ki je prodal ketamin Matthewu Perryju, obsojen na dve leti in pol zapora

V Los Angelesu so v sredo obsodili zdravnika Salvadorja Plasencio, ki je igralcu Matthewu Perryju nezakonito prodajal ketamin v tednih pred njegovo smrtjo leta 2023. 44-letni zdravnik je že julija priznal krivdo za distribucijo ketamina, sodnica Sherilyn Peace Garnett pa mu je izrekla dve leti in šest mesecev zaporne kazni ter dodatni dve leti pogojne kazni. Sodnica je ob sodbi poudarila, da Plasencia ni bil neposredno odgovoren za ketamin, ki je povzročil Perryjevo smrt. Je pa, kot je dejala, »pomagal gospodu Perryju na poti do takšnega tragičnega konca, saj je vzdrževal njegovo odvisnost zaradi lastne finančne koristi.« Zdravnik je v zasebnih sporočilih celo napisal, da je Perry »kreten«, ki ga je mogoče izkoristiti za denar. To je bil tudi eden od dokazov, ki so jih predstavili tožilci.

Perry je ketamin jemal legalno

Matthew Perry, svetovno znan po vlogi Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, je ketamin legalno uporabljal kot terapijo za depresijo in lajšanje bolečin. Ker pa je zahteval večje količine, kot mu jih je bil njegov zdravnik pripravljen predpisovati, se je obrnil na Plasencio, ki mu je ketamin prodajal nezakonito. Perry je bil oktobra 2023 najden mrtev v svojem domu v Los Angelesu, zdravniška preiskava pa je kot primarni vzrok smrti navedla ketamin. Plasencia je pred izrekom kazni govoril v solzah. Perryjevi družinski člani pa so na sodišču podali ganljive izjave o izgubi in bolečini.

Prvi v nizu obsojenih

Plasencia je prvi od petih obtožencev, ki so priznali krivdo v povezavi s Perryjevo smrtjo. Med njimi je tudi Jasveen Sangha, znana kot »ketaminska kraljica«, ki je sklenila sporazum o priznanju več obtožb, med njimi tudi distribucije ketamina, ki je povzročila smrt. Ta mesec bo dočakala svojo kazen, ki bi lahko znašala do 65 let zapora. Preostali trije obtoženci bodo pred sodnika stopili v naslednjih mesecih. Matthew Perry je o svojih težavah odkrito spregovoril v avtobiografiji Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing iz leta 2022. Alkohol ga je začel spremljati že v najstniških letih, odvisnost od protibolečinskih tablet pa se je razvila po nesreči z vodnim skuterjem leta 1997. Po njegovi smrti je družina ustanovila Matthew Perry Foundation, ki se posveča boju proti stigmatizaciji odvisnosti in podpori okrevanja.