Zdravniške lutke kot iz grozljivke: ena se celo poti in slini, druga zna dihati in mežikati (FOTO)

Prvotno naj bi pomagali pri usposabljanju zdravstvenih delavcev, a so postali nekoliko srhljive spletne zvezde. Bolnišnične lutke, ki jih v britanskih bolnišnicah uporabljajo za razna izobraževanja, je nekdo ovekovečil s kamero in objavil na spletu ter povzročil pravo eksplozijo ogledov in všečkov. Prvih je bilo skoraj 650.000, drugih pa več kot 36.000.

Paul ima nekaj kilogramov preveč.

Lutke so del Northumbria NHS Trust, ki deluje v splošni bolnišnici Wansbeck v Ashingtonu. Namenjene so usposabljanju zdravstvenih delavcev, ki z njimi preizkušajo krizne situacije brez tveganja za zdravje pravih pacientov. Gre za lutke, ki so zasnovane tako, da realistično reagirajo na zdravljenje in simulirajo življenjsko ogrožajoča stanja.

V bolnišnici imajo več takšnih lutk, vse pa delujejo izjemno realistično. Chris je denimo lutka, ki zna dihati, pomežikniti in ima srčni utrip. Omogoča simulacijo različnih kriznih stanj, kot so epileptični napadi in srčni zastoji. Paul je lutka, ki simulira pacienta z višjim indeksom telesne mase, kar omogoča zdravstvenim delavcem, da se usposabljajo za obvladovanje debelosti. Viv je napreden model starejše ženske, ki ima izjemno realistične podrobnosti – od žil, kože pa vse do las. Med drugim jo uporabljajo za vadbo umetnega dihanja in intubacije. Bernie je še posebej presenetljiv, saj lahko simulira znojenje, širjenje zenic in celo proizvaja peno iz ust, kar omogoča izvajanje nujnih medicinskih ukrepov v smrtno nevarnih situacijah. V bolnišnici imajo tudi lutke nosečnice in otroke, ki omogočajo usposabljanje za specifične situacije, kot so porodi.

Zaradi srhljivega videza so postale spletne zvezde.

Kljub vsemu temu je v ospredju navdušenja spletnih uporabnikov predvsem podobnost lutk z junaki iz grozljivke. In, roko na srce, v resnici bi vsaka od njih uspešno prestala avdicijo za vlogo v tovrstnem filmu.

Podobne napredne lutke za učenje uporabljajo tudi drugod po svetu, med drugim v Španiji in v ZDA.