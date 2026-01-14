Združitev Moldavije z Romunijo?

Moldavska predsednica Maia Sandu je v nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics dejala, da bi glasovala za združitev s sosednjo Romunijo, članico EU in Nata, če bi o tem vprašanju potekal referendum. Proevropska predsednica je že večkrat opozorila na rusko vmešavanje v to nekdanjo sovjetsko republiko s približno 2,4 milijona prebivalci, večinoma romunsko govorečimi, ki leži med Romunijo in Ukrajino.

V preteklosti je že bila del Romunije, tudi v medvojnem obdobju pred drugo svetovno vojno.

V nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics (Preostalo je politika) je dejala, da je za majhno državo, kot je Moldavija, vse težje preživeti kot demokracija, suverena država in se upreti Rusiji. »Če bi imeli referendum, bi glasovala za združitev z Romunijo,« je izjavila. Ob tem pa je priznala, da glede na ankete večina ljudi danes ne bi podprla združitve Moldavije z Romunijo. Moldavija je pod vodstvom Sandujeve zaprosila za članstvo v Evropski uniji, kar je sama v podkastu opisala za bolj realističen cilj. Pogovori o pridružitvi so se začeli lani.

Njena stranka je septembra lani prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, s čimer je Moldavija ohranila svojo proevropsko vizijo. Sandujeva je svoj drugi mandat na položaju predsednice države dobila leta 2024. Od začetka ruske invazije na Ukrajino je Moldavija večkrat poročala o kršitvah v njenem zračnem prostoru, potem ko so droni strmoglavili na njena tla in leteli čez njeno ozemlje. Moldavija je bila v preteklosti že del Romunije, tudi v medvojnem obdobju pred drugo svetovno vojno, zatem pa si jo je priključila Sovjetska zveza. Neodvisnost je razglasila leta 1991.