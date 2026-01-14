  • Delo d.o.o.
PROEVROPSKA PREDSEDNICA

Združitev Moldavije z Romunijo?

Za to se zavzema moldavska predsednica Maia Sandu.
Moldavija je pod vodstvom Maie Sandu zaprosila za članstvo v Evropski uniji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Moldavija je pod vodstvom Maie Sandu zaprosila za članstvo v Evropski uniji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Ju. P., STA
 14. 1. 2026 | 05:22
1:55
A+A-

Moldavska predsednica Maia Sandu je v nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics dejala, da bi glasovala za združitev s sosednjo Romunijo, članico EU in Nata, če bi o tem vprašanju potekal referendum. Proevropska predsednica je že večkrat opozorila na rusko vmešavanje v to nekdanjo sovjetsko republiko s približno 2,4 milijona prebivalci, večinoma romunsko govorečimi, ki leži med Romunijo in Ukrajino.

V preteklosti je že bila del Romunije, tudi v medvojnem obdobju pred drugo svetovno vojno.

V nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics (Preostalo je politika) je dejala, da je za majhno državo, kot je Moldavija, vse težje preživeti kot demokracija, suverena država in se upreti Rusiji. »Če bi imeli referendum, bi glasovala za združitev z Romunijo,« je izjavila. Ob tem pa je priznala, da glede na ankete večina ljudi danes ne bi podprla združitve Moldavije z Romunijo. Moldavija je pod vodstvom Sandujeve zaprosila za članstvo v Evropski uniji, kar je sama v podkastu opisala za bolj realističen cilj. Pogovori o pridružitvi so se začeli lani.

Njena stranka je septembra lani prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, s čimer je Moldavija ohranila svojo proevropsko vizijo. Sandujeva je svoj drugi mandat na položaju predsednice države dobila leta 2024. Od začetka ruske invazije na Ukrajino je Moldavija večkrat poročala o kršitvah v njenem zračnem prostoru, potem ko so droni strmoglavili na njena tla in leteli čez njeno ozemlje. Moldavija je bila v preteklosti že del Romunije, tudi v medvojnem obdobju pred drugo svetovno vojno, zatem pa si jo je priključila Sovjetska zveza. Neodvisnost je razglasila leta 1991.

ZADNJE NOVICE
06:29
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Uroš Zorman: »Zvečer eno zmolimo, zjutraj se preštejemo, potem pa v nov dan«

Slovenski rokometaši se bodo danes odpravili na Norveško. Prva tekma evropskega prvenstva bo v petek proti Črni gori.
Peter Zalokar14. 1. 2026 | 06:29
06:26
Lifestyle  |  Polet
ZNANOST ODOBRAVA

Dieta, ki jo podpira znanost! Pomaga pri hujšanju in znižuje krvni tlak

Znanstveno utemeljena prehrana lahko hkrati pomaga pri izgubi telesne teže in znižanju krvnega tlaka, dveh ključnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so pogoste tudi v Sloveniji.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 06:26
06:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA KORZIKI

Ustrelili so ga med materinim pogrebom

Nekdanjega korziškega separatističnega voditelja zadel strel z velike razdalje.
14. 1. 2026 | 06:16
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Nika Kovač: Naporna pomlad, odlična druga polovica leta (Suzy)

Trenutno je tik pred spremembo, saj se pr. Luna konec meseca premakne v ovna za dve leti in pol.
Mateja Blažič14. 1. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Najbolj negotovi astrološki znaki

Astrologija razkriva značilnosti v ljubezni, pri delu in pri spopadanju s strahovi.
14. 1. 2026 | 06:00
05:22
Novice  |  Svet
PROEVROPSKA PREDSEDNICA

Združitev Moldavije z Romunijo?

Za to se zavzema moldavska predsednica Maia Sandu.
14. 1. 2026 | 05:22

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
