Že drugič zlorabili dobrega želvaka Frančka

Ameriško ministrstvo za pravosodje se je znašlo na udaru kritik, ker je na omrežju X zlorabilo podobo junaka iz priljubljene otroške risanke o želvaku Frančku (Franklin the Turtle) za promocijo deportacij. Na potezo se je ostro odzval kanadski izdajatelj risanke ter takoj zahteval prenehanje takšne uporabe lika.

Kanadski založnik bo zahteval umik spornih podob.

»Želvak Franček je priljubljena kanadska ikona, ki je navdihnila generacije otrok in predstavlja prijaznost, sočutje in vključevanje. Ostro obsojamo ponižujočo, nasilno ali nepooblaščeno uporabo Frančkovega imena ali podobe, ki je v nasprotju z omenjenimi vrednotami,« je sporočilo podjetje Kids Can Press, ki ima pravice za priljubljeni lik. Ameriško pravosodno ministrstvo je Frančka uporabilo v povsem drugačnem kontekstu: v objavi na X so ga prikazali kot strogega sodnika, ki odloča o deportacijah nezakonitih priseljencev. Risani lik, ki je sicer sinonim za empatičnega in rahločutnega junaka, so tako povezali z enim najbolj občutljivih političnih in pravnih vprašanj v ZDA – priseljensko politiko.

V represivni vlogi

Gre že za drugi primer v kratkem času, ko se Franček pojavlja v militarizirani ali represivni vlogi. Novembra je ameriški obrambni minister Pete Hegseth na družbenih omrežjih objavil podobo Frančka z orožjem, medtem ko strelja na čoln v Karibih, kar je prav tako sprožilo ogorčenje dela javnosti in ustvarjalcev. Sporna objava ministrstva za pravosodje je bila opremljena z besedilom: »Franček pomaga pisati naslednje poglavje Amerike. Ga lahko tudi ti? Iščemo domoljubne pravne strokovnjake za položaje deportacijskih sodnikov.« Želvak Franček je bil torej uporabljen kot neke vrste maskota v kampanji za novačenje sodnikov, ki bi odločali v postopkih deportacij. Kritiki opozarjajo, da takšna uporaba ikoničnega otroškega lika banalizira resne postopke, ki odločajo o usodi ljudi in družin, ter hkrati grobo posega v namen in podobo junaka, ustvarjenega za izobraževanje in tolažbo otrok. Kanadski založnik je že napovedal, da bo zahteval umik spornih podob in zaščitil Frančka pred nadaljnjimi političnimi zlorabami.