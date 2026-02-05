  • Delo d.o.o.
URESNIČENE SANJE

Že štiri leta živi v minibusu, ne boste verjeli, koliko je s tem prihranil!

Britanec se je v vozilo preselil leta 2022.
Družbo mu dela mačka Minnie. FOTO: Prifimedia
Družbo mu dela mačka Minnie. FOTO: Prifimedia
A. J.
 5. 2. 2026 | 17:16
2:24
A+A-

Čeprav že stara modrost pravi, da je človek najbolj srečen, ko živi skromno, ni veliko ljudi, ki bi si upali pustiti vse in zaživeti po svoje – z manj denarja, a na bolj prijeten način. Za takšno odločitev je zbral pogum Tim Knight, 37-letni Britanec, ki je leta 2022 najeto enosobno stanovanje zamenjal za minibus. Že štiri leta tako živi kar v vozilu, kot pravi, pa mu ni bilo nikoli niti za trenutek žal. »Zame je življenje v minibusu uresničitev sanj – rad imam naravo, odkrivam nove kraje in hodim na sprehode,« pravi. Dodaja, da mu bližnji govorijo, da ga še niso videli tako srečnega. Ker je življenje v minibusu precej cenejše, kot če bi najemal stanovanje, lahko zdaj živi bolj zdravo in si privošči hobije, ki si jih prej ni mogel. Odkar živi v minibusu in ne plačuje za bivališče, je prihranil že 20.000 funtov (okoli 23.000 evrov).

Zame je to uresničitev sanj.

Nekdanji negovalec in delavec za podporo duševnemu zdravju iz Stoke-on-Trenta, je leta odlašal z nakupom minibusa, ker se je bal, da bi bil to prevelik finančni zalogaj. Navsezadnje so ga k nakupu prisilile življenjske okoliščine; ker se je razšel z dekletom in zaživel sam, so stroški bivanja nenadoma postali previsoki za njegov žep. Nabavil je minibus DV maxus letnik 2006 in ga preuredil v avtodom. V njem ima kuhinjski kotiček, posteljo, pikado in celo prostor, kjer lahko igra svojo električno kitaro. Tudi pomanjkanje tekoče vode ni problem – prha se v telovadnicah in uporablja pralnice za pranje oblačil. Kot pravi, obožuje občutek svobode, ki mu ga ponuja življenje v minibusu. »Včasih samo pogledam na zemljevid in si rečem: Oh, ta konec tedna si bom šel ogledat tisti grad,« opisuje svoj življenjski slog. Na potovanju mu dela družbo mačka Minnie. Edina slaba stvar, ki jo vidi v sedanjem načinu življenja, je, da ne more imeti dekleta. »Večinoma ne razmišljam o tem, ker ne želim spet živeti v stanovanju, potem pa pomislim, da bom morda spoznal kako dekle, ki uživa v vožnji z minibusom ob koncih tedna,« razkriva.

Rad ima občutek svobode, ki ga prinaša življenje brez najemnine. FOTO: Prifimedia
Rad ima občutek svobode, ki ga prinaša življenje brez najemnine. FOTO: Prifimedia

