Že tretji primer nevarne bakterije v prestolnici? V domu starejših omejili vodo iz pipe, uradnih pojasnil še ni

V Domu za upokojence Medveščak v središču Zagreba je med stanovalci in njihovimi svojci završalo. Ta teden so uporabniki dobili obvestilo, naj se do nadaljnjega izogibajo tuširanju in uporabi vode za higienske potrebe, ker naj bi obstajal sum na legionelo. Obvestilo je prišlo nenadoma, brez jasne javne izjave pristojnih služb, zato so se med družinami hitro pojavili strah, jeza in predvsem občutek, da se pomembne informacije izgubljajo v birokratskem pingpongu.

Hrvaški Jutarnji list poroča o zgodbi ene od stanovalk, katere hči pravi, da so zaposleni že približno teden dni pred uradnim obvestilom neuradno namigovali, da z vodo »nekaj ni v redu«, a brez jasnih razlag. Še vedno ni potrjeno, ali so sploh vzeli vzorce, kakšni so rezultati in ali so začeli sanacijo. Zaradi pomanjkanja podatkov svojci ne vedo, ali gre zgolj za previdnost ali za resnično tveganje. Nelagodje je še večje, ker so v Zagrebu v zadnjem času legionelo zaznali že na več lokacijah (vrtec Bajka, mali bazen centra Mladost, previdnostni ukrepi v OŠ Augusta Šenoe). Institucije medtem molčijo.

FOTO: Jarun011 Getty Images/istockphoto

Legionela je bakterija (Legionella), ki se lahko pojavi v sladkovodnih okoljih in predvsem v vodovodnih sistemih, kjer nastaja aerosol (na primer pri tuširanju). Ljudje se najpogosteje okužijo tako, da vdihnejo drobne kapljice vode, ki vsebujejo bakterijo – zato so omejitve pri tuširanju in uporabi vode za higieno običajen previdnostni ukrep. Legionarska bolezen je oblika pljučnice; simptomi se pogosto začnejo z visoko vročino, suhim kašljem in glavobolom, včasih tudi z drisko. Ker ni tipičnih znakov, ki bi jo jasno ločili od drugih pljučnic, jo potrdijo z laboratorijskim testiranjem. Najbolj ogroženi so starejši od 50 let, kadilci in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Če jo odkrijejo pravočasno, jo zdravniki uspešno zdravijo z antibiotiki. Pomembno: k sreči pa se ne prenaša s človeka na človeka.