Zelenski: »Čas je, da se ta vojna konča«, Rusija poroča o rekordnih 376 sestreljenih dronih (VIDEO)

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj tri osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruska zračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva sestrelila skupno 376 ukrajinskih dronov »nad regijami Belgorod, Brjansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orjol, Pskov, Rostov, Rjazan, Smolensk, Tver in Tula, nad moskovsko regijo, Krimom, Abhazijo ter nad vodami Azovskega in Črnega morja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg, in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 141 brezpilotnikov.

Ukrajinski droni so zgodaj zjutraj 3. junija napadli energetske in vojaške objekte v Sankt Peterburgu. FOTO: Handout Afp

V Sankt Peterburgu, rojstnem kraju ruskega predsednika Vladimirja Putina, se danes zaključuje mednarodni gospodarski forum. Tamkajšnje letališče Pulkovo je bilo davi začasno zaprto zaradi ukrajinskih dronov, aktivirali so tudi zračno obrambo in opozorili na morebitne motnje v povezavah z internetom. Mesto je bilo že v sredo ob začetku foruma tarča ukrajinskih napadov, zadeli so energetske in vojaške objekte, Putin pa je ob tem priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo.

Ukrajinski droni so danes med drugim zadeli tudi pristanišče Kronstadt ob Baltskem morju, ki ga uporablja ruska mornarica, cilje v regiji Krasnodar na jugu Rusije in v okupiranem ukrajinskem mestu Mariupol ob Azovskem morju. Ruske sile so več dronov sestrelile tudi blizu Moskve, v pristanišču Ust-Labinsk na jugu države pa je po napadu izbruhnil požar, ki ni zahteval žrtev. »Naši droni so sinoči preleteli razdaljo približno 1000 kilometrov do območja Sankt Peterburga, do skladišč sovražnikove mornarice in baze v Kronstadtu. Naši daljnosežni napadi so segli tudi približno 500 kilometrov globoko v regijo Krasnodar in zadeli skladišče nafte,« je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Čas je, da se ta vojna konča, toda ruski voditelj želi nadaljevati z bojevanjem. Rusija mora končati to vojno in ustaviti napade. Na vsako krivico proti Ukrajini bomo odgovorili z ustreznim odzivom. Zahvaljujem se našim vojakom,« je dodal.

V ruskih napadih na cilje v Ukrajini so bile medtem ubite tri osebe. V regiji Zaporožje so po enem izmed napadov našli trupla dveh pogrešanih moških, še ena oseba pa je bila ubita v napadih na mesto Dnipropetrovsk, so po navedbah AFP sporočile regionalne oblasti. Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili medsebojne napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja ZDA za končanje vojne zastala, potem ko je Washington v zadnjih mesecih preusmeril svojo pozornost na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu.