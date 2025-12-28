Zelenski in Trump sta si že segla v roke, svet čaka na rezultat srečanja (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se na Floridi sestaja s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, v ospredju njunih pogovorov bo posodobljeni predlog mirovnega načrta in druga ključna vprašanja glede vojne v Ukrajini. Trump je pred srečanjem govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sledili naj bi še pogovori z evropskimi voditelji. Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da bo Ukrajina v okviru sporazuma prejela močna varnostna jamstva, in da so diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini »v zaključni fazi«. V nasprotnem primeru, je dodal ameriški predsednik, bo vse skupaj trajalo dolgo, ubiti pa »bodo milijoni dodatnih ljudi«. Zelenski se je Trumpu zahvalil za gostoljubje ter izrazil upanje, da bodo pogovori »čim prej prinesli mir«. Poudaril je tudi, da je današnje srečanje namenjeno razpravi o strategijah za uresničitev mirovnega načrta.

Trump in Putin govorila več kot eno uro

Trumpov pogovor s Putinom je bil »produktiven«. V Kremlju so napovedali, da se bosta voditelja znova pogovarjala po zaključku pogovorov v Mar-a-Lagu. Putinov svetovalec Jurij Ušakov je povedal, da sta Trump in Putin v »prijateljskem vzdušju« govorila nekaj več kot eno uro. Po njegovih besedah se ZDA in Rusija strinjata, da bi evropsko-ukrajinski predlog za začasno premirje »le podaljšal konflikt«. Ušakov je še pozval Ukrajino, naj »sprejme pogumno odločitev« in umakne svojo vojsko iz Donbasa, da bi »končala vojno«.

Rusija vztraja pri svojih ozemeljskih zahtevah in zasedbi regij Doneck in Lugansk, ki sestavljata Donbas oz. Doneški bazen, čeprav ukrajinska vojska še vedno brani približno petino regije Doneck. Poleg tega so med ključnimi vprašanji, ki ostajajo nerazrešena, še varnostna jamstva za Ukrajino in usoda jedrske elektrarne v Zaporožju.