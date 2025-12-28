  • Delo d.o.o.
Slovenija Svet Kronika

KONČANJE VOJNE V UKRAJINI

Zelenski in Trump sta si že segla v roke, svet čaka na rezultat srečanja (VIDEO)

Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru.
Srečanje Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
Srečanje Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
STA, A. Ka.
 28. 12. 2025 | 20:01
 28. 12. 2025 | 20:36
2:20
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se na Floridi sestaja s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, v ospredju njunih pogovorov bo posodobljeni predlog mirovnega načrta in druga ključna vprašanja glede vojne v Ukrajini. Trump je pred srečanjem govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sledili naj bi še pogovori z evropskimi voditelji. Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da bo Ukrajina v okviru sporazuma prejela močna varnostna jamstva, in da so diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini »v zaključni fazi«.  V nasprotnem primeru, je dodal ameriški predsednik, bo vse skupaj trajalo dolgo, ubiti pa »bodo milijoni dodatnih ljudi«. Zelenski se je Trumpu zahvalil za gostoljubje ter izrazil upanje, da bodo pogovori »čim prej prinesli mir«. Poudaril je tudi, da je današnje srečanje namenjeno razpravi o strategijah za uresničitev mirovnega načrta.

Trump in Putin govorila več kot eno uro

Trumpov pogovor s Putinom je bil »produktiven«. V Kremlju so napovedali, da se bosta voditelja znova pogovarjala po zaključku pogovorov v Mar-a-Lagu. Putinov svetovalec Jurij Ušakov je povedal, da sta Trump in Putin v »prijateljskem vzdušju« govorila nekaj več kot eno uro. Po njegovih besedah se ZDA in Rusija strinjata, da bi evropsko-ukrajinski predlog za začasno premirje »le podaljšal konflikt«. Ušakov je še pozval Ukrajino, naj »sprejme pogumno odločitev« in umakne svojo vojsko iz Donbasa, da bi »končala vojno«.

Rusija vztraja pri svojih ozemeljskih zahtevah in zasedbi regij Doneck in Lugansk, ki sestavljata Donbas oz. Doneški bazen, čeprav ukrajinska vojska še vedno brani približno petino regije Doneck. Poleg tega so med ključnimi vprašanji, ki ostajajo nerazrešena, še varnostna jamstva za Ukrajino in usoda jedrske elektrarne v Zaporožju.

Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin Ukrajina Rusija ZDA vojna
21:21
Novice | Slovenija
VIRUSI RAZSAJAJO

Gospod ves prestrašen prišel v zdravstveni dom, svetoval mu je ChatGPT

ChatGPT mu je rekel, da ima najverjetneje gobavost. V Zdravstvenem domu Kamnik imajo te dni povečan pritok pacientov.
28. 12. 2025 | 21:21
20:01
Novice | Svet
KONČANJE VOJNE V UKRAJINI

Zelenski in Trump sta si že segla v roke, svet čaka na rezultat srečanja (VIDEO)

Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru.
28. 12. 2025 | 20:01
19:36
Novice | Svet
EDINSTVEN PRIMER

Ta vojna traja že absurdnih 56 let, ustavi se samo za božič in novo leto

Za božič se svet včasih zdi nekoliko bolj human kot sicer – celo med vojno.
28. 12. 2025 | 19:36
19:08
Bulvar | Zanimivosti
DRZNA IZJAVA

Putinova vesoljska bomba: resnica ali politična predstava za javnost? (VIDEO)

Ruski predsednik komentira možnost, da 3I/ATLAS skriva nezemeljsko življenje.
28. 12. 2025 | 19:08
18:18
Šport | Tekme
KVALIFIKACIJE

Domen Prevc se še naprej ne ustavlja, tudi danes je bil odličen

Slovenec Domen Prevc (150,9 točke) je prepričljivi zmagovalec kvalifikacij za prvo tekmo turneje štirih skakalnic. V nemškem Oberstdorfu je pod Senčno goro drugo mesto pripadlo domačinu Philippu Raimundu (140,2). Od preostalih Slovencev je bil Timi Zajca četrti, Anže Lanišek deveti, Rok Oblak pa 23.
28. 12. 2025 | 18:18
18:00
Bralci
PREGLED LETA

Pregled leta: Bralec ujel skrivnostno letalo na Brniku, kaj se je zgodilo?

Tudi letos ste bralci aktivno sodelovali pri ustvarjanju naših zgodb.
28. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

