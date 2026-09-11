Zelenski je šel z zamudo na pogreb: po incidentu z dronom oblasti ne verjamejo, da je šlo za naključje

Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je v torek z debelo zamudo vzletelo z letališča v moldavskem Kišinjevu, potem ko je ruski dron vdrl v moldavski zračni prostor. Moldavija je zaradi incidenta začasno zaprla zračni prostor, zato so zadržali pristanek štirih letal in tri vzlete, med njimi letalo ukrajinskega predsednika.

Dovoljenje za vzlet je letalo dobilo šele, ko so oblasti potrdile, da je dron padel in eksplodiral. Moldavski veleposlanik v ZDA Vladislav Kulminski je dejal, da oblasti ne verjamejo, da je šlo za naključje. Opozoril je, da se je dron znašel nad Moldavijo ravno v času, ko je bilo na letališču predsedniško letalo, pri čemer je znano, da Zelenski pri potovanjih v tujino večkrat leti prav prek te države. Po njegovih besedah preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je bilo tarča prav letalo Zelenskega.

Zelenski je bil na poti na Norveško, kjer so ga sprejeli premier Jonas Gahr Støre, finančni minister Jens Stoltenberg in zunanji minister Espen Barth Eide. Pogovori so bili namenjeni predvsem nadaljnji vojaški podpori Ukrajini. V Oslu se je nato udeležil pogreba kralja Haralda V., zatem pa odpotoval v Kanado. Na incident je opozoril norveški premier Støre, ki je za NRK dejal, da je dron ob vzletu skoraj zadel predsednikovo letalo. Neimenovani vir iz urada ukrajinskega predsednika je pozneje njegovo izjavo označil za pretirano. Moldavske oblasti za zdaj še niso uradno potrdile, da je bil dron usmerjen proti predsedniškemu letalu.