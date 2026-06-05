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Zelenski poslal pismo Putinu: »Predlagam srečanje«, medtem Rusiji grozi eksplozija na Kavkazu

Zelenski je poudaril, da bi morala voditelja neposredno razpravljati o ključnih vprašanjih.
Moskva Čečeniji letno nakaže 3,8 milijarde dolarjev, kar predstavlja kar 92 odstotkov njenega proračuna. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Moskva Čečeniji letno nakaže 3,8 milijarde dolarjev, kar predstavlja kar 92 odstotkov njenega proračuna. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

elenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne. FOTO: Ludovic Marin Afp

elenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne. FOTO: Ludovic Marin Afp

Putin je svojo politično kariero in priljubljenost zgradil prav na neusmiljenem zatiranju čečenskih uporov v devetdesetih letih. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters

Putin je svojo politično kariero in priljubljenost zgradil prav na neusmiljenem zatiranju čečenskih uporov v devetdesetih letih. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters

Moskva Čečeniji letno nakaže 3,8 milijarde dolarjev, kar predstavlja kar 92 odstotkov njenega proračuna. FOTO: Maxim Shemetov Reuters
elenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne. FOTO: Ludovic Marin Afp
Putin je svojo politično kariero in priljubljenost zgradil prav na neusmiljenem zatiranju čečenskih uporov v devetdesetih letih. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters
N. P.
 5. 6. 2026 | 09:19
 5. 6. 2026 | 10:01
4:38
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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal neposredno srečanje izven obeh prestolnic, kot možne lokacije pa je navedel Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Zelenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne, saj ocenjuje, da so ZDA trenutno preveč osredotočene na dogajanje v Iranu, zaradi česar Evropa ne more zgolj čakati, da se vojna vrne v središče ameriške pozornosti. »Ukrajina predlaga končanje te vojne prek neposrednega dialoga med nami in vami. Predlagam srečanje,« je v pismu zapisal Zelenski in poudaril, da bi morala voditelja neposredno razpravljati o ključnih vprašanjih.

Kot prvi korak k miru Ukrajina predlaga prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte pod nadzorom ZDA, čemur bi sledile izmenjave ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok. V pogajanjih bi kot poroki sodelovali tudi predstavniki Evrope in ZDA.

Tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov, je sporočil, da Putin za pismo ve, a se mora z njim še podrobneje seznaniti. Dodal je, da Putin sporoča: »Zelenski lahko pride v Moskvo, če se želi pogovarjati.« Rusija sicer še naprej vztraja pri popolnem nadzoru nad Doneckom in Luganskom, kar Kijev odločno zavrača. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem sporočil, da bi srečanje med voditeljema pozdravil. Washington že od lani pritiska na obe strani v smeri dogovora, vendar so diplomatska prizadevanja zaradi iranske krize izgubila začetni zagon.

Nova Putinova skrb: Grožnja destabilizacije v Čečeniji

Medtem ko se vojna v Ukrajini vleče bistveno dlje od prvotnih načrtov Kremlja in rusko gospodarstvo kaže znake preobremenitve, se Vladimir Putin sooča z novo, potencialno eksplozivno krizo v Čečeniji. Kot v analizi za Foreign Policy opozarja kolumnist Christian Caryl, tamkajšnji dolgoletni voditelj Ramzan Kadirov menda boleha za neozdravljivo boleznijo. Njegov izbrani naslednik, 18-letni sin Adam, pa je premlad in nepripravljen za prevzem oblasti.

elenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne. FOTO: Ludovic Marin Afp
elenski želi prek neposrednega dialoga doseči konec vojne. FOTO: Ludovic Marin Afp

Tranzicija v Čečeniji bo vse prej kot lahka. Kadirov, ki si je zaradi brutalnega vladanja prislužil vzdevek »Kim Jong-il Kavkaza«, je v zadnjih 22 letih ustvaril ogromno sovražnikov v svetu čečenskih klanov, kjer še vedno velja tradicija krvnega maščevanja. Številni njegovi nasprotniki v izgonu zdaj čakajo na priložnost za maščevanje.

Krhko zavezništvo med Moskvo in Groznim

Putin je svojo politično kariero in priljubljenost zgradil prav na neusmiljenem zatiranju čečenskih uporov v devetdesetih letih. Takrat je dejal: »Če jih ulovimo na stranišču, jih bomo likvidirali na straniščni školjki.« Kljub trdemu stališču pa je sklenil pragmatičen dogovor z Ahmadom Kadirovom (Ramzanovim očetom): če Kadirovi zadušijo upor in priznajo suverenost Moskve, lahko pokrajino upravljajo povsem po svoji volji.

Ta avtonomija je privedla do vzpostavitve ultra-konservativnega režima, ki temelji na šeriatskem pravu in dopušča poligamijo. Čeprav to ruši Putinovo podobo krščanskega tradicionalista, Moskva Čečeniji letno nakaže 3,8 milijarde dolarjev, kar predstavlja kar 92 odstotkov njenega proračuna.

Ukrajinski faktor in iskanje zatočišča

Krizo dodatno zapleta vojna v Ukrajini, kjer se čečenski borci borijo na obeh straneh. Kijev, ki je leta 2022 uradno priznal čečensko neodvisnost, odkrito spodbuja Kadirove nasprotnike, saj bi nov konflikt na Severnem Kavkazu močno izčrpal vire Kremlja. Kadirov se zaveda nevarnosti, zato mrzlično poskuša zavarovati svojo družino; svoje otroke pospešeno poroča s pripadniki drugih močnih klanov.

Sina Adama je kljub mladosti že imenoval za predsednika Čečenski varnostni svet, česar Putin presenetljivo ni kritiziral. Zgradil je tesne odnose s predsednikom Združenih arabskih emiratov, kamor je skril velike količine denarja in kjer si člani njegovega klana že urejajo državljanstva kot varno zatočišče v primeru padca režima.

Zgodovina kaže, da je Ramzan Kadirov po umoru svojega očeta leta 2004 potreboval kar pet let, da je z orožjem in likvidacijami nasprotnikov dokončno strl odpor. Kremlju je ta krvava zgodovina dobro znana, zato strokovnjaki že intenzivno pripravljajo načrte za obdobje po Kadirovu, saj potencial za resno nestabilnost znotraj Rusije narašča iz dneva v dan.

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