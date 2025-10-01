Zelenski z zloveščim opozorilom: »Razmere so kritične. To je grožnja vsem«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v torek oglasil z zloveščim nagovorom na družabnem omrežju. Dejal je, da je jedrska elektrarna Zaporožje, ki so jo zavzele ruske sile, že sedem dni zapored izključena iz električnega omrežja, Ukrajina in Evropa pa sta tako vsak trenutek bližje »kritični« situaciji.

Tako dolgo nuklearka še ni bila brez električne energije odkar jo je zavzela Rusija. Zelenski je med drugim dejal, da rusko obstreljevanje preprečuje obnovo daljnovoda, električna energija pa je nujno potrebna za hlajenje reaktorja. Brez tega lahko pride do katastrofe, kot je bila pred desetletji tista v Černobilu.

Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), organizacije Združenih narodov za jedrsko energijo, Rafael Grossi je sicer zagotovil, da sodeluje z obema stranema pri obnovi zunanjega daljnovoda in da ni neposredne nevarnosti, dokler dizelski generatorji delujejo in zagotavljajo elektrarni zasilno napajanje. »Nobena stran ne bi imela koristi od jedrske nesreče,« je dejal strokovnjak.

A je Zelenski Grossija spomnil, da je največja nuklearka v Evropi že ostala brez enega od dizelskih generatorjev, ki ne deluje več. »To je grožnja za vse. Noben terorist na svetu si ni nikoli upal in si nikoli ne bi upal storiti jedrski elektrarni tega, kar Rusija počne zdaj. In svet ne sme molčati,« je dejal ukrajinski predsednik.