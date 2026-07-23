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VOJNA V UKRAJINI

Zelenski zamenjal vrhovnega poveljnika, Rusija takoj izdala nalog za njegovo aretacijo

Širša javnost ga je spoznala leta 2014 med spopadi v Donbasu, ko je s svojim oklepnim vozilom prebil blokado v Mariupolu in rešil ujete policiste.
FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Drapati se proti ruskim silam bori že več kot desetletje. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Drapati se proti ruskim silam bori že več kot desetletje. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, novoimenovani vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil generalmajor Mihajlo Drapati, njegov predhodnik general Oleksandr Syrskyi in začasni minister za obrambo Jevhenij Khmara pozirajo za fotografijo po sestanku, 22. julija 2026. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, novoimenovani vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil generalmajor Mihajlo Drapati, njegov predhodnik general Oleksandr Syrskyi in začasni minister za obrambo Jevhenij Khmara pozirajo za fotografijo po sestanku, 22. julija 2026. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters
Drapati se proti ruskim silam bori že več kot desetletje. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, novoimenovani vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil generalmajor Mihajlo Drapati, njegov predhodnik general Oleksandr Syrskyi in začasni minister za obrambo Jevhenij Khmara pozirajo za fotografijo po sestanku, 22. julija 2026. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters
N. P.
 23. 7. 2026 | 08:17
 23. 7. 2026 | 08:17
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Ruske oblasti so v torek zvečer izdale nalog za aretacijo novoimenovanega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil, generalmajorja Mihajla Drapatija. Po poročanju državne agencije RIA Novosti in neodvisnega medija The Moscow Times se je njegovo ime pojavilo v bazi iskanih oseb ruskega ministrstva za notranje zadeve, pri čemer nove obtožbe niso bile navedene. Ruski preiskovalni odbor je sicer Drapatija obtožil že leta 2023, ko so mu pripisali odgovornost za smrt 154 ljudi v vzhodni Ukrajini med letoma 2017 in 2019, ko je poveljeval tamkajšnjim enotam. Nalog za aretacijo je bil objavljen le nekaj ur za tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski s položaja vrhovnega poveljnika odstavil generala Oleksandra Sirskega in na to mesto imenoval Drapatija.

Drapati se proti ruskim silam bori že več kot desetletje. Širša javnost ga je spoznala leta 2014 med spopadi v Donbasu, ko je s svojim oklepnim vozilom prebil blokado v Mariupolu in rešil ujete policiste, kasneje istega leta pa je svojo enoto uspešno izpeljal iz obroča na območju pod ruskim nadzorom. Po začetku silovite ruske invazije je večkrat posredoval na najbolj kritičnih delih frontne črte. Sredi leta 2024 je zaustavil rusko ofenzivo pri Harkovu, nato pa postal najmlajši poveljnik ukrajinskih kopenskih sil.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, novoimenovani vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil generalmajor Mihajlo Drapati, njegov predhodnik general Oleksandr Syrskyi in začasni minister za obrambo Jevhenij Khmara pozirajo za fotografijo po sestanku, 22. julija 2026. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, novoimenovani vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil generalmajor Mihajlo Drapati, njegov predhodnik general Oleksandr Syrskyi in začasni minister za obrambo Jevhenij Khmara pozirajo za fotografijo po sestanku, 22. julija 2026. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Novi vrhovni poveljnik je na Facebooku potrdil prevzem dolžnosti in sporočil, da mu je predsednik Zelenski naložil nadaljevanje ter okrepitev ofenzivnih operacij, načrtovanje akcij za sovražnikovimi črtami ter dodaten razvoj vojaških tehnologij. Drapati je razkril tudi, da bo funkcijo načelnika generalštaba pod njegovim vodstvom opravljal generalmajor Ihor Skibjuk, nekdanji poveljnik zračnodesantnih sil: »Skibjuka sem prvič spoznal leta 2022 na jugu Ukrajine, kjer sva iz istega poveljniškega mesta vodila operacijo osvoboditve hersonske regije. Od takrat naprej ga poznam kot poveljnika, ki mu gre zaupat v najtežjih situacijah in na katerega se je mogoče zanesti pri sprejemanju odločitev. V času vodenja zračnodesantnih sil je pomagal vzgojiti novo generacijo vojaških voditeljev.«

Ob tem je novi poveljnik poudaril realističen pristop k trenutnim razmeram: »Pred nami je težka naloga, zato bomo delali brez velikih obljub, prevzemali odgovornost za svoje odločitve in izkazovali spoštovanje do ljudi, ki držijo fronto.«

Drapati prevzema vodenje ukrajinske vojske v obdobju naraščajočih družbenih in političnih napetosti, ko si Kijev v petem letu vojne prizadeva ponovno prevzeti pobudo na bojišču. Na njegovo imenovanje se je odzval tudi nekdanji vrhovni poveljnik Valerij Zalužni, trenutno ukrajinski veleposlanik v Londonu, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da bo Drapatijev mandat »veliko težji, kot si sploh predstavlja«.

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