PREUSMERITEV POZORNOSTI

Zelenski zaskrbljen glede Grenlandije: »Zelo si želim, da Amerika prisluhne Evropi«

Poudaril je, da se Ukrajina sooča s konkretnim agresorjem in konkretnimi žrtvami vojne.
Volodimir Zelenski FOTO: Thomas Peter Reuters
Volodimir Zelenski FOTO: Thomas Peter Reuters
STA, A. G.
 20. 1. 2026 | 16:08
 20. 1. 2026 | 16:08
A+A-

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izrazil zaskrbljenost, da ameriške težnje po prevzemu Grenlandije in evropski odziv nanje odvračajo pozornost od vojne v Ukrajini. Dejal je tudi, da bi se Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu udeležil v primeru obeta dodatnih zagotovil o podpori njegovi državi v boju proti Rusiji. Po besedah Zelenskega se ruske agresije v Ukrajini in spora glede Grenlandije ne sme obravnavati kot »zamenljivi« vprašanji, s katerima se trenutno sooča mednarodna skupnost. »Skrbi me vsakršna izguba pozornosti,« je dejal in poudaril, da se Ukrajina sooča s konkretnim agresorjem in konkretnimi žrtvami vojne, ki bi februarja lahko vstopila v peto leto.

Ob tem je Washington pozval k diplomatskemu sodelovanju z Evropo. »Zelo, zelo si želim, da Amerika prisluhne Evropi,« je povedal in dodal, da sam verjame, da se bo to tudi zgodilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spregovoril je tudi o Svetovnem gospodarskem forumu, ki trenutno poteka v Davosu. Kot je dejal, bi se ga udeležil v primeru, če bi si od udeležencev lahko obetal zagotovila o nadaljnji podpori ukrajinskemu energetskemu sektorju, osrednjo tarčo ruskih napadov v zadnjih mesecih, in dobavah dodatnih sistemov zračne obrambe.

»Ukrajina je pripravljena na srečanja z vsemi partnerji, če ta srečanja pomagajo ščititi življenja in zagotoviti varnost - če so ta srečanja dejansko učinkovita,« je ukrajinski predsednik ob tem zapisal na omrežju X.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
