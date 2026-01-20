Zelenski zaskrbljen glede Grenlandije: »Zelo si želim, da Amerika prisluhne Evropi«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izrazil zaskrbljenost, da ameriške težnje po prevzemu Grenlandije in evropski odziv nanje odvračajo pozornost od vojne v Ukrajini. Dejal je tudi, da bi se Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu udeležil v primeru obeta dodatnih zagotovil o podpori njegovi državi v boju proti Rusiji. Po besedah Zelenskega se ruske agresije v Ukrajini in spora glede Grenlandije ne sme obravnavati kot »zamenljivi« vprašanji, s katerima se trenutno sooča mednarodna skupnost. »Skrbi me vsakršna izguba pozornosti,« je dejal in poudaril, da se Ukrajina sooča s konkretnim agresorjem in konkretnimi žrtvami vojne, ki bi februarja lahko vstopila v peto leto.

Ob tem je Washington pozval k diplomatskemu sodelovanju z Evropo. »Zelo, zelo si želim, da Amerika prisluhne Evropi,« je povedal in dodal, da sam verjame, da se bo to tudi zgodilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spregovoril je tudi o Svetovnem gospodarskem forumu, ki trenutno poteka v Davosu. Kot je dejal, bi se ga udeležil v primeru, če bi si od udeležencev lahko obetal zagotovila o nadaljnji podpori ukrajinskemu energetskemu sektorju, osrednjo tarčo ruskih napadov v zadnjih mesecih, in dobavah dodatnih sistemov zračne obrambe.

»Ukrajina je pripravljena na srečanja z vsemi partnerji, če ta srečanja pomagajo ščititi življenja in zagotoviti varnost - če so ta srečanja dejansko učinkovita,« je ukrajinski predsednik ob tem zapisal na omrežju X.