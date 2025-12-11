Zelenski: ZDA predlagajo demilitarizirano območje na vzhodu Ukrajine

Američani po besedah ukrajinskega predsednika predlagajo, da bi ukrajinska vojska zapustila celotno regijo Doneck, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V regiji naj bi nato vzpostavili demilitarizirano »prosto gospodarsko območje«, kamor ne bi smele vstopiti niti ruske sile, in tako ločili obe vojski. Ruska vojska bi ob tem lahko ostala na doslej zasedenih položajih v regiji Doneck na vzhodu ter regijah Herson in Zaporožje na jugu, v celoti pa naj bi se umaknila iz regij Harkov in Sumi na severu ter regije Dnipropetrovsk v vzhodni Ukrajini, je v izjavi za medije v Kijevu še povedal Volodimir Zelenski. Rusija trenutno zaseda nekaj več kot 19 odstotkov ozemlja Ukrajine. Poleg polotoka Krim, ki si ga je priključila leta 2014, nadzira celotno regijo Lugansk, več kot 80 odstotkov sosednjega Donecka, okoli 75 odstotkov regij Herson in Zaporožje ter manjše dele regij Harkov, Sumi in Dnipropetrovsk.

Odločanje na referendumu oziroma volitvah

Zelenski je danes menil, da bi morali o ozemeljskih vprašanjih, ki so ključni del pogajanj za obe strani, Ukrajinci odločati na referendumu oziroma volitvah. »Verjamem, da bodo na to vprašanje odgovorili prebivalci Ukrajine. Naj bo to prek volitev ali referenduma, Ukrajinci morajo izraziti svoje stališče,« je dejal Zelenski. Kot ključni točki v pogajanjih, kjer doslej niso uspeli doseči soglasja, je izpostavil ozemlje regije Doneck in vse, kar je z njim povezano - vključno z »demilitariziranim območjem«, ter nadzor nad jedrsko elektrarno v Zaporožju. »To sta dve temi, o katerih še naprej razpravljamo,« je dodal.

Po krepitvi prizadevanj za dogovor glede končanja vojne v Ukrajini je ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih dneh okrepil tudi pritisk na Zelenskega, naj sprejme ameriški mirovni načrt za konec vojne, ki za Ukrajino med drugim predvideva izgubo ozemlja. Kijev naj bi medtem Washingtonu posredoval svoj predlog mirovnega načrta, ki so ga oblikovali po posvetovanjih z evropskimi voditelji, podrobnosti pa ne bodo razkrili, dokler ne prejmejo odziva ameriške strani.