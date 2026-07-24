Želva ugriznila več kopalcev? Ni razloga za paniko, opozarjajo strokovnjaki

Iz Splita poročajo o nenavadnih srečanjih, ko je verjetno glavata želva kareta ugriznila najmanj tri kopalce, dva odrasla in enega otroka. Vsi incidenti so se zgodili na splitski plaži v Kaštel Lukšiću. Ena oseba je bila ugriznjena v predel zadnjice, drugi dve pa v roke in hrbet. Da jih je v resnici ugriznila želva, kopalci niso videli, ampak domnevajo. Ena oseba je poiskala nujno zdravniško pomoč, čeprav so bile poškodbe vseh opredeljene kot lažje.

Fotografija, ki so jo delili dopustniki iz Splita, prikazuje veliko, krožno rdečo sled na boku, ki bi lahko nastala zaradi močnega pritiska želvje čeljusti. Želve nimajo zob, imajo pa izjemno močne čeljusti in kljun, s katerimi drobijo školjke.

Strokovnjaki so ob incidentu opozorili, da ni običajno, da želve napadajo ljudi, saj niso agresivne, prav tako pa se hranijo z veliko manjšimi organizmi. Ne hranijo se niti z ribami, ker so prehitre. Njihov glavni obrambni mehanizem je beg, saj se takoj, ko opazijo človeka ali plovilo, potopijo globoko in odplavajo stran. Strokovnjaki še dodajajo, da če je kopalce res napadla želva, takšno vedenje ne pomeni namernega napada ali agresije do ljudi. Najverjetneje gre za obrambno reakcijo živali, ki se počuti ogroženo, ujeto ali pa v plitvini brani svoj prostor.

Želvi se ne smete približevati

Najpogostejša vrsta morske želve v Jadranskem morju je glavata kareta (Caretta caretta). Povprečna kareta tehta približno 135 kilogramov, njen oklep pa v povprečju v dolžino meri okoli 90 centimetrov. V Jadranu živi vse leto in se prehranjuje predvsem z raki, školjkami ter drugimi organizmi z morskega dna. Strokovnjaki pravijo, da ni razloga za paniko, vendar je na območju, kjer so žival večkrat opazili ali dokumentirali ugriz, smiselno začasno zapustiti vodo in opozoriti druge plavalce.

Opozarjajo še, da se želvi ne smete približevati, se je dotikati ali je hraniti, je snemati od blizu ali ji blokirati poti do odprtega morja. Še večjo previdnost svetujejo pri otrocih, ki jim lahko tako močna žival v vodi povzroči poškodbe.