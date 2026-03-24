PO 11 PONOVITVAH NI VEČ NAKLJUČJE

Zemlja je lani zadržala rekordno količino toplote, ugotavlja Svetovna meteorološka organizacija

Povprečna temperatura ob površju je bila lani 1,43 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.
Opozorila klimatologov in meteorologov večkrat naletijo na gluha ušesa. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp
Ju. P., STA
 24. 3. 2026 | 05:41
2:25
Količina toplote, ki jo je zadržala Zemlja, je lani dosegla rekordne vrednosti, v najnovejšem poročilu ugotavlja Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Kot opozarja, bi lahko posledice takšnega segrevanja trajale tisoče let. Lansko leto je bilo obenem eno najbolj vročih v zgodovini. Letno poročilo WMO o stanju svetovnega podnebja tokrat sicer prvič obravnava energijsko neravnovesje na Zemlji, torej hitrost, s katero energija vstopa v zemeljski sistem in iz njega izstopa. V stabilnih podnebnih razmerah je količina energije, ki prihaja od Sonca, približno enaka količini energije, ki izstopa iz sistema, so pojasnili na agenciji s sedežem v Ženevi. Vendar pa je povišanje koncentracij toplogrednih plinov, ki zadržujejo toploto – ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida – na najvišjo raven v zadnjih najmanj 800.000 letih porušilo to ravnovesje, pojasnjuje WMO.

»Energijsko neravnovesje na Zemlji se je od začetka opazovanj leta 1960 povečalo, zlasti v zadnjih 20 letih. Leta 2025 je doseglo novo rekordno vrednost,« so zapisali v poročilu. Enajst najbolj vročih let v zgodovini meritev je bilo med letoma 2015 in 2025. Pri tem je bilo lansko leto drugo oziroma tretje najbolj vroče, po podatkih WMO je bila povprečna temperatura ob površju lani 1,43 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Vodja Svetovne meteorološke organizacije Celeste Saulo FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
S temi posledicami bomo živeli še stoletja in tisočletja.

Poziv k ukrepanju

»Človeštvo je pravkar doživelo 11 najtoplejših let v zgodovini. Ko se zgodovina ponovi 11-krat, to ni več naključje. To je poziv k ukrepanju,« je ob objavi poročila opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Vodja WMO Celeste Saulo pa je dejala, da so napredki v znanosti izboljšali razumevanje energijskega neravnovesja in njegovih posledic za podnebje. »Človekove dejavnosti vse bolj motijo naravno ravnovesje in s temi posledicami bomo živeli še stoletja in tisočletja,« je opozorila.

poročilo WMOporočiloSvetovna meteorološka organizacijapodnebne spremembeZemljapodnebno segrevanjepodnebjeglobalno segrevanjevročina
PO 11 PONOVITVAH NI VEČ NAKLJUČJE

