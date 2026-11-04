Žena ga je zapustila, pa je šel na pot in hodil neverjetnih 28 let

Ko mu je leta 1998 razpadel zakon, žena pa se je iz Anglije s sinom vrnila na Severno Irsko, se je takrat 29-letni Britanec Karl Bushby odzval po svoje. Odpravil se je na potovanje, ki se je spremenilo v 28 let dolgo pustolovščino. Startal je v Čilu, njegov cilj pa je bilo peš priti vse do domačega Hulla v Veliki Britaniji, pri čemer si je postavil dve pravili: ne bo uporabljal prevoznih sredstev, domov pa se ne bo vrnil, dokler ne bo opravil celotne poti – ter začel hoditi. Po 50.000 kilometrih in prečkanju štirih celin je 57-letnik zdaj končno doma.

Nekdanjega padalca je v ponedeljek v angleškem mestu Hull pričakala množica navdušenih ljudi. Najbolj ganljivo je bilo snidenje z mamo Angelo, 36-letnim sinom Adamom in 12-letno vnukinjo, ki je do takrat še nikoli ni srečal.

Mislil, da bo umrl

Pot ga je vodila vzdolž Severne in Južne Amerike, čez zamrznjeno Beringovo ožino med Aljasko in Rusijo ter skozi Srednjo Azijo in Evropo. Prečkal je džungle, gorovja in puščave ter doživel številne nevarnosti. Kot je povedal, je bilo potovanje polno dogodivščin v slogu Indiane Jonesa in trenutkov, ko si je mislil, da bo umrl. Na poti je naletel tudi na številne ovire. Moskva mu ni odobrila vizuma, ustavili sta ga tudi finančna kriza leta 2008 in pandemija covida-19. A vsakič, ko je moral potovanje prekiniti, se je pozneje vrnil na natanko tisto mesto, kjer je obstal, in nadaljeval hojo.

Mislim, da bom pohodniške čevlje obesil na klin. Osemindvajset let je bilo povsem dovolj.

V začetku oktobra je Bushby iz Francije preplaval Rokavski preliv in se tako vrnil na britanska tla. Ob prihodu domov je priznal, da je še vedno v šoku. »V zadnjih dneh sem se ves čas zavedal, da so se nekatere stvari zgodile zadnjič. Zadnjič sem kampiral v svojem šotoru, zadnjič sem ves dan preživel na poti,« je povedal za AFP. Posebno čustvena je bila vrnitev v hišo, kjer je odraščal in kjer ga je čakala mama.

Čeprav ga želja po pustolovščinah še ni zapustila, novih tako dolgih pohodov ne načrtuje. »Mislim, da bom pohodniške čevlje obesil na klin. Osemindvajset let je bilo povsem dovolj,« je dejal. Njegovo neverjetno zgodbo bo ovekovečil tudi legendarni nemški režiser Werner Herzog, ki ga je s snemalno ekipo spremljal ob vrnitvi domov. O Bushbyjevem podvigu namreč nastaja celovečerni dokumentarni film Walk of Life (Pot življenja).