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Ženska poklicala mojstra zaradi zamašenega odtoka, ob računu pa skoraj obnemela: namesto 59 evrov kar ...

Na kaj morate biti pozorni, preden pokličete mojstra?
Nujna intervencija se lahko spremeni v pravo finančno nočno moro. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Nujna intervencija se lahko spremeni v pravo finančno nočno moro. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 4. 11. 2026 | 21:22
3:45
A+A-

Ko se doma zamaši odtok ali pokvari ključavnica, si želimo samo eno – da težavo mojster čim prej odpravi. Toda nujna intervencija se lahko spremeni v pravo finančno nočno moro. To je na lastni koži občutila ženska v Berlinu, ki so ji za čiščenje zamašenega odtoka najprej obljubili ceno 59 evrov, na koncu pa izstavili vrtoglav račun.

Primer iz Nemčije, o katerem poroča Fenix, je opozorilo vsem, ki v stiski iščejo nujno pomoč obrtnikov. Ženska je potrebovala vodovodarja zaradi zamašenega odtoka stranišča. Ko je poklicala ponudnika storitev, ji je posrednik po telefonu predstavil na videz ugodno ceno.

Za prihod mojstra naj bi plačala 20 evrov, za čiščenje odtoka pa dodatnih 39 evrov. Skupaj torej 59 evrov. Toda po opravljenem delu je sledil šok. Mojstri so ji izstavili račun za kar 2000 evrov, kar je skoraj 34-krat toliko, kot so ji sprva napovedali.

Ko je ženska poskušala dobiti pojasnilo, se je zapletlo še bolj. Posrednik, s katerim se je dogovarjala po telefonu, se na njene klice ni več odzival.

Za odpiranje vrat skoraj 800 evrov

To pa ni edini takšen primer. V nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je druga ženska za povsem običajno odpiranje vrat plačala skoraj 800 evrov. Ko je poskušala ukrepati po pravni poti, je odkrila še eno neprijetno podrobnost: podatki na izdanem računu so bili izmišljeni. Na primer je opozoril tamkajšnji center za varstvo potrošnikov. Raziskava med približno 600 ključavničarskimi službami v Nemčiji je pokazala, da se običajna cena odpiranja vrat glede na regijo giblje med 60 in 80 evri.

Mojstri zahtevali takojšnje plačilo

Še posebej neprijetno izkušnjo je imela ženska v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Zaradi pokvarjenega pralnega stroja je poklicala serviserje, ki so za popravilo zahtevali več sto evrov. Ko jih je prosila, naj ji izdajo račun, ki ga bo nato poravnala, so to zavrnili. Vztrajali so, da mora denar takoj izročiti v gotovini ali plačati s kartico. Nemške organizacije za varstvo potrošnikov opozarjajo, da je denar, ki ga stranka zaradi pritiska plača za pretirano drago storitev, pozneje zelo težko dobiti nazaj.

Na kaj morate biti pozorni, preden pokličete mojstra?

Strokovnjaki opozarjajo, da se prav v trenutkih največje stiske najhitreje odločimo za napačnega ponudnika. Ko voda zaliva kopalnico ali ostanemo pred zaklenjenimi vrati, pogosto pokličemo prvo številko, ki jo najdemo na spletu. Zato svetujejo nekaj preprostih previdnostnih ukrepov:

Vnaprej zahtevajte končno ceno, vključno s prihodom, materialom in morebitnimi dodatki. Preverite podatke podjetja. Če ponudnik navaja le ime in telefonsko številko, bodite previdni. Preberite ocene drugih uporabnikov in preverite, ali gre za dejansko podjetje. Zahtevajte račun z ustreznimi podatki o izvajalcu in opravljeni storitvi. Ne popuščajte pritiskom. Če vam mojster grozi ali vas sili v takojšnje plačilo, poiščite pomoč, po potrebi tudi policije. Najboljša zaščita je, da si številke preverjenih vodovodarjev, električarjev in ključavničarjev pripravite že vnaprej. Ko pride do okvare, namreč ni vedno časa za preverjanje ponudb.

 

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