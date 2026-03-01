Ženskam z zakonom prepovedano, med moškimi vse bolj priljubljeno: »Od žensk sem dobil podporo«

Na Poljskem vazektomija postaja vse bolj priljubljena metoda trajne kontracepcije med moškimi, medtem ko je ženskam podvezovanje jajcevodov z zakonom še vedno prepovedano. Poročilo State of the Young 2025 je pokazalo, da 15 odstotkov oseb, rojenih med letoma 1995 in 2006, nima otrok in jih tudi ne namerava imeti. Zato so med mladimi Poljaki trajne oblike kontracepcije, zlasti vazektomija, vse bolj priljubljene.

Letno okoli pet tisoč vazektomij

Natančne statistike ne obstajajo, saj večino posegov izvajajo zunaj sistema javnega zdravstva. Ocenjuje se, da letno opravijo okoli pet tisoč vazektomij. Posegi so postali komercializirani, oglase za klinike pa je mogoče najti na spletu in obcestnih plakatih.

Ženskam prepovedano Za razliko od vazektomije je podvezovanje jajcevodov na Poljskem prepovedano. Po zakonu je lahko vsakdo, ki drugi osebi povzroči hudo telesno poškodbo, vključno s trajno nezmožnostjo spočetja, kaznovan z zaporom od treh do 20 let.

Mateusz Siwik, lastnik ene od klinik za vazektomijo v Varšavi, je za Euronews Health izjavil, da zanimanje nenehno narašča. »V zadnjih letih beležimo sistematičen porast zanimanja za vazektomijo. Letna rast znaša okoli 15 odstotkov,« je povedal. Pacienti prihajajo iz različnih družbenih slojev, najpogosteje pa so to moški v stabilnih zvezah, z dvema ali več otroki, ki so se zavestno odločili, da ne želijo večje družine.

»Od žensk sem dobil podporo«

Eden od njih je tudi Kamil Pawelski, psiholog in vplivnež, ki se ukvarja s temami moškosti. Poseg je opravil leta 2020, dve leti po rojstvu drugega otroka. »Nisem želel, da bi moja žena jemala hormonsko terapijo, saj sva vedela, da ji ne ustreza in da negativno vpliva na njeno zdravje. Hkrati sva bila prepričana, da ne želiva več otrok,« pravi.

Podvezovanje jajcevodov (tubalna ligacija) je trajna metoda kontracepcije z več kot 99-odstotno učinkovitostjo, ki znatno zmanjša tveganje za nezaželeno nosečnost. Ta kirurški poseg trajno zapre ali prereže jajcevode, s čimer prepreči oploditev. Vazektomíja pomeni operacijsko prekinitev ali delno odstranitev semenovoda. Z vazektomijo se doseže trajna sterilizacija oziroma zaščita pred zaploditvijo.

Čeprav je na Poljskem znan kot bloger, ki poudarja pomen odgovornosti in moškosti, se je po javni objavi, da je opravil vazektomijo, soočil z nepričakovanim odzivom. »Paradoksalno sem največ negativnih komentarjev dobil od moških. Od žensk sem prejel veliko podpore,« je poudaril.

Zdravstveni turizem

Omejen dostop do podvezovanja jajcevodov je privedel do razvoja t. i. medicinskega turizma. Mnoge Poljakinje odhajajo v sosednje države, kot so Nemčija, Češka in Slovaška, kjer klinike ponujajo pakete v poljskem jeziku, ki vključujejo prevoz in nastanitev.