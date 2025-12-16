Ženske v Nemčiji so tudi letos zaslužile bistveno manj kot moški. Po podatkih statističnega urada so zaslužile 22,81 evra na uro, kar je 4,24 evra manj kot moški. Lani se je razlika v plačah žensk in moških v primerjavi z letom 2023 zmanjšala za dve odstotni točki, leta 2006 pa je bila razlika v plačah med spoloma 23-odstotna. Na statističnem uradu skoraj dve tretjini razlike v plači pripisujejo višji stopnji zaposlenosti s krajšim delovnim časom med ženskami in nižjim plačam v poklicih, ki jih običajno opravljajo ženske. Prilagojena razlika v plačah med spoloma po podatkih statističnega urada znaša 1,71 evra oz. okrog šest odstotkov bruto urne postavke.

Tudi pri primerljivih delovnih mestih, kvalifikacijah in zaposlitveni zgodovini so ženske zaslužile šest odstotkov manj kot moški, ki so zaslužili urno postavko 27,05 evra. Na statističnem uradu sumijo, da imajo tu vlogo prekinitve kariere, na primer zaradi nosečnosti, varstva otrok ali skrbi za sorodnike, vendar te niso podrobno zabeležene. Neprilagojena razlika v plačah med spoloma je v vzhodni Nemčiji, kjer znaša pet odstotkov, bistveno nižja kot v zahodni, kjer znaša 17 odstotkov. Iz izračunov so izključeni sektorji kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter javna uprava, obramba in socialna varnost.