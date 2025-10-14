  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ANALIZA

Ženske živijo pet let dlje

Pričakovana življenjska doba je leta 2023 padla na raven pred pandemijo.
Od leta 1950 se je pričakovana življenjska doba pri obeh spolih podaljšala za več kot 20 let. FOTO: Roman Sipic Šipić Roman
Od leta 1950 se je pričakovana življenjska doba pri obeh spolih podaljšala za več kot 20 let. FOTO: Roman Sipic Šipić Roman
STA
 14. 10. 2025 | 06:30
2:15
A+A-

Od leta 1950 se je pričakovana življenjska doba pri obeh spolih podaljšala za več kot 20 let, po pandemiji novega koronavirusa pa se je vrnila na raven pred njenim izbruhom. Po podatkih študije o umrljivosti Global Burden of Disease objavljene v reviji The Lancet, je pričakovana življenjska doba pred dvema letoma znašala 76,3 leta za ženske in 71,5 leta za moške.

Je pa leta 2023 covid-19 s prvega mesta vodilnih vzrokov za smrt padel na 20. mesto. Najpogostejši vzrok smrti je bila v tem letu ishemična bolezen srca. Sledili so možganska kap in kronična obstruktivna pljučna bolezen, med drugimi glavnimi vzroki smrti so bile še okužbe spodnjih dihal, neonatalne motnje novorojenčkov, alzheimerjeva bolezen, pljučni rak, sladkorna bolezen in kronična ledvična bolezen.

Nova analiza temelji na 310.000 podatkovnih virih, ocene pa so pripravili za 204 držav in ozemelj.

Medtem ko se je smrtnost na splošno zmanjšala, se je povečalo število smrti med najstniki in mladimi odraslimi v Severni in Južni Ameriki, predvsem zaradi samomorov in uživanja drog ali alkohola, ugotavlja študija raziskovalcev pod vodstvom Christopherja Murraya z Univerze Washington v Seattlu.

Nova analiza temelji na 310.000 podatkovnih virih, ocene pa so pripravili za 204 držav in ozemelj. Življenjska doba se sicer še naprej močno razlikuje po svetu – od približno 83 let za oba spola v državah z visokim dohodkom do približno 62 let v državah podsaharske Afrike.

Glede na napoved, objavljeno maja na podlagi podatkov iz študije, bodo moški, rojeni od leta 2050, v povprečju pridobili še 4,9 leta življenja, ženske pa 4,2. Sicer se je v svetovnem merilu pričakovana življenjska doba žensk od leta 1950 do leta 2023 povečala z 51,2 na 76,3 leta. Za moške se je v tem obdobju povečala s 47,9 na 71,5 leta.

Več iz teme

življenjska dobazdravjemoškiženske
ZADNJE NOVICE
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Modrijani bodo zavzeli Stožice (Suzy)

Skrivnosti ni več, 24. in 25. september prihodnje leto bosta dve Noči Modrijanov zapored, in to v največji ljubljanski dvorani Stožice.
14. 10. 2025 | 06:25
06:13
Lifestyle  |  Stil
AVTOHTONA VRSTA

Lepotica iz krajev ob Kolpi, ki jo je treba skrbno varovati

Belokranjska pramenka je dragocena slovenska posebnost.
14. 10. 2025 | 06:13
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJENA

Za grozljiv umor bivšega sodelavca Davidu in Andražu 48 let zapora! (FOTO)

David Trivić in Andraž Skrinjar sta delovala kot sostorilca. Vedela sta, da ima njuna žrtev Milan Seršen veliko denarja.
Aleksander Brudar14. 10. 2025 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Baba Vanga: leto 2026 dvema astrološkima znakoma prinaša veliko bogastvo

Dva astrološka znaka bosta končno poplačana za trud, čustva in čas, ki sta jih vlagala dolga leta.
14. 10. 2025 | 06:00
05:20
Novice  |  Slovenija
SEZONA GRIPE

Cepljenje prepreči smrt, a v Sloveniji je precepljenost najnižja v Evropi

Tudi letos se lahko brezplačno cepimo proti gripi.
Ajda Janovsky14. 10. 2025 | 05:20
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZLORABIL TRI VNUKINJE

Pred dedkom si je morala gola umivati zobe

Danes 85-letnik iz okolice Ljubljane je več let spolno zlorabljal tri vnukinje. Dejanja je zdaj priznal.
Aleksander Brudar14. 10. 2025 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki