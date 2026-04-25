Načrtovana pogajanja ZDA in Irana odpovedana. Trump razkril, ali se zdaj vojna nadaljuje

Ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner ne bosta odpotovala v Islamabad na pogovore z Iranom, je danes dopisnici Fox News iz Bele hiše Aishah Hasnie povedal predsednik ZDA Donald Trump. Kot je dejal, se jim namreč ta dolga pot ne izplača, saj imajo ZDA v konfliktu z Iranom »vse karte v svojih rokah«. »Pred kratkim sem sodelavcem, ki so se pripravljali na odhod, rekel: 'Ne, ne boste leteli 18 ur (...), da bi sedeli in se pogovarjali o ničemer,« je za Fox News povedal Trump. »Vse karte imamo v rokah. Pokličejo nas lahko kadarkoli želijo,« je dodal.

Na vprašanje ameriškega medija Axios, če to pomeni, da se vojna proti islamski republiki nadaljuje, je predsednik odvrnil, da ne. »Ne. To ne pomeni tega. O tem še nismo razmišljali,« je zatrdil, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Aragči zapustil Islamabad

Že pred tem je iranski zunanji minister Abas Aragči z delegacijo zapustil Islamabad, kjer se je danes sešel s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem in premierjem Šehbazom Šarifom. Kot je povedal pred odhodom, so pakistanskim posrednikom predložili uradni seznam zahtev za končanje izraelsko-ameriške agresije, poroča Al Jazeera. Da je Aragči z delegacijo zapustil pakistansko prestolnico, poročajo tudi iranski državni mediji.

Pakistanski premier Šarif je medtem na družbenem omrežju X srečanje z vodjo iranske diplomacije pozdravil kot »nadvse toplo in srčno izmenjavo mnenj o trenutnih razmerah v regiji«. »Pogovarjala sva se tudi o zadevah skupnega interesa, vključno z nadaljnjim krepitvijo dvostranskih odnosov,« je dodal. Aragči je pred srečanjema z Munirjem in Šarifom napovedal, da bodo govorili o aktualnih razmerah v vojni in prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po srečanju s Šarifom je sporočil, da je tako pakistanskemu premierju kot poveljniku vojske predstavil stališča Irana do »najnovejših dogodkov, povezanih s prekinitvijo ognja«.