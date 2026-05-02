VSI LETI ODPOVEDANI

Zgodilo se je najslabše: nizkocenovna letalska družba nehala delovati, razočaranje je veliko

Spirit se je ravno izkopal iz drugega stečajnega postopka v zadnjih letih, nato jih je udaril skok cen goriva.
Spirit Airlines je odpovedal vse lete. FOTO: Marco Bello Reuters
R. I.
 2. 5. 2026 | 17:46
Ameriška nizkocenovna letalska družba Spirit Airlines je odpovedala vse svoje lete in končuje poslovanje, potem ko družbi ni uspelo pridobiti dobrih 400.000 evrov državne pomoči. Nizkocenovna letalska družba se je pogajala z ameriško vlado o reševalnem svežnju, a pogajanja so se prekinila. Letalski prevoznik je v današnjem sporočilu na svoji spletni strani navedel, da je letalska družba z »velikim razočaranjem« »začela s sistematičnim prenehanjem poslovanja, ki velja takoj«.

Spirit se je pred vojno med ZDA in Izraelom v Iranu ravno izkopal iz drugega stečajnega postopka v zadnjih letih, skok cen letalskega goriva ga je nato znova potisnil čez rob. Stroški goriva lahko predstavljajo kar 40 odstotkov odhodkov letalske družbe in ti so se od začetka ameriških in izraelskih napadov konec februarja podvojili.

Vsi prihajajoči leti s Spiritom so bili odpovedani. V izjavi so navedli, da bo družba samodejno izvedla vračila za vse lete, kupljene prek Spirit s kreditno ali debetno kartico, na prvotni način plačila. Potniki, ki so lete rezervirali prek potovalne agencije, naj se za zahtevek za vračilo obrnejo neposredno na potovalno agencijo. Letalska družba je še sporočila, da potnikom ne more povrniti drugih povezanih stroškov, kot so nujna namestitev v hotelu ali nadomestni leti zaradi odpovedanih potovanj. Storitve za stranke družbe Spirit niso več na voljo.

