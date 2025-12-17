Zgodovinski dan za pravice žensk! Pobuda Inštituta 8. marec prepričala Evropo: »Spremenili smo zgodovino Evrope«

Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprl pobudo My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) za varen in dostopen splav po vsej EU, ki jo je sprožil Inštitut 8. marec. Za nezavezujočo resolucijo v podporo pobudi je glasovalo 358 evroposlancev, 202 jih je bilo proti, 79 pa vzdržanih. Resolucija med drugim poziva Evropsko komisijo, naj vzpostavi prostovoljni finančni mehanizem, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti ženskam v državah, kjer do splava nimajo dostopa glede na nacionalno zakonodajo. Dokument opozarja, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku. Države z ovirami pa poslanci pozivajo, naj reformirajo zakone in politike v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic.

Koordinatorica pobude Nika Kovač je po glasovanju poudarila pomen razpleta za Slovenijo: »Danes lahko s ponosom rečem, da smo spremenili zgodovino Evrope in da majhna Slovenija pač pelje boj v resnici naprej.« Dodala je še: »To je zmaga Slovenije in tega, kar Slovenija v svojem bistvu je.«

Evropska komisija je pobudo, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra, odgovor pa mora podati do začetka marca 2026 – ali bo sprejela ukrepe ali ne. Kovač je napovedala nadaljevanje pritiska: »Preblizu smo, da bi izgubili to bitko.« Ob tem je dejala tudi: »Prvič sem skoraj prepričana, da nam lahko uspe in mogoče postanemo prva iniciativa, ki bo spremenila Evropo.« V razpravi v Strasbourgu je evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib poudarila, da bi Komisija – če bi sledila pobudi – to storila brez poseganja v nacionalne pristojnosti in ob spoštovanju pogodb EU, saj je vprašanje splava v domeni držav članic. Hkrati je izpostavila, da je spolno in reproduktivno zdravje ena od bistvenih pravic žensk ter da bo Komisija pri odločitvi upoštevala načelo subsidiarnosti.

Na mizi so bile tudi štiri resolucije proti pobudi, ki jih je vložila desnica. Parlament je najprej glasoval o predlogu iz vrst EPP in ECR, ki pa ni bil sprejet (za 241, proti 356, vzdržanih 48). Kovač je potezo slovenskih podpisnikov te protiresolucije ostro komentirala kot »bedne in patetične politične igrice«, ob tem pa dodala, da so v kontekstu EU po njenem »popolnoma nerelevantni« in da »lažejo in zavajajo«. Po njenem je dokaz, da pobuda ne posega v evropske pristojnosti, tudi to, da so podpise sploh lahko zbirali: »Že samo dejstvo, da smo mi lahko zbirali podpise, je jasen dokaz, da ne posegamo v nobene evropske kompetence …«

Ker je resolucija v podporo pobudi dobila zadostno podporo, o preostalih protiresolucijah parlament ni glasoval.